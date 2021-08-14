نتيجه الثانوية الأزهرية 2021 .. رابط بوابة الأزهر الرسمي

نتيجه الثانويه الازهريه 2021 ، اقتربت بوابة الأزهر من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 والتي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور .

نتيجه الثانويه الازهريه 2021

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، عن قرب الإنتهاء من نتيجه الثانويه الازهريه 2021 ، حيث أوشكت على الإنتهاء، وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 خلال اليومين المقبلين.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس



ويترقب طلاب الثانوية الأزهرية، إعلان واعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، من وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك خلال الأسبوع الحالي ، بعد الإنتهاء الكامل من رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه بشكل دقيق.

رابط بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ومن المقرر ، أن تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وكذلك مقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية قبل إعلان النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنا

أوائل الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية، ويتصل بهم هاتفيا ليكون شيخ الأزهر أول من يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ويخبرهم بها، كما هو المعتاد خلال السنوات الماضية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021



مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية لن تتغير عن العام الماضي كثيرا، حيث ستكون نسبة النجاح في القسم العلمي فوق الـ 70 % ونسبة النجاح في القسم الأدبي فوق الـ 60% وتكون النسبة الإجمالية فوق الـ 60 % .

وصدرت هناك تشديدات في الأزهر الشريف، على مراعاة الدقة في التصحيح الذي انتهي فعليا، وكذلك مرحلة رصد الدرجات التي أوشكت على الإنتهاء من أجل إعطاء كل طالب حقه بدون بخس أو نقصان.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية 2021

أعلن الأزهر الشريف، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة.

وذكر الأزهر الشريف، أن الطلاب ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بفلسطين

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، قائلا “إن شاء الله خيراً، وهي في الكنترول، وإن شاء الله تظهر خلال الأسبوع القادم”.

وأكد أن المعاهد الأزهرية ، في تطور مستمر، وتسعى إدارتها لتحقيق أعلى مستويات التحصيل العلمي للطلبة، منوهاً أنه تم تحديد مفتاح القبول للالتحاق بالمعاهد الأزهرية بمعدل ٩٠% فما فوق، الأمر الذي رفع المستوى التعليمي في المعاهد، وزاد من إقبال الطلبة المتفوقين للتسجيل والالتحاق بالتعليم الأزهري.