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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة يشجع الشركات العمل بها

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

قال النائب حسام عاشور، إن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، سيدعم البورصة، ويؤكد أن العاصمة هي استثمار مصري.

 

وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ،  اننا نري نهضة في كل المجالات،  لافتا إلى أن الرئيس السيسي يعمل وعينيه علي جذب الاستثمار وتقوية مؤسسات الدولة، والدفع بشركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيؤدي لدخول مزيد من الشركات للعمل بالبورصة .

 

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العاصمة الإدارية، قائلا: إنها لم تكلف الدولة قرشا"، متابعا:" طب أنا هقول حاجة احنا عاملين حساب إن العاصمة تدخل البورصة فى أقرب فرصة بـ100 مليار جنيه، والمالية الموجودة هتكون فى صندوق شركة العاصمة”.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية في مدينة بدر، أمس السبت، أن شركة العاصمة ليس لها علاقة بهيئة المجتمعات العمرانية.

 

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

 

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

 

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

شركة العاصمة الإدارية البورصة المصرية الرئيس السيسي المشروعات السكنية مدينة بدر

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