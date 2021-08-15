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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة تنظيف المقابر بسوهاج تكتشف شجرة ضخمة تحمل مئات الأسحار

الشجرة الضخمة التي
الشجرة الضخمة التي عثر على الأعمال السحرية معلقة عليها

اكتشفت حملة تنظيف المقابر من الأعمال السحرية بمحافظة سوهاج، شجرة ضخمة في مقابر مركز أخميم شرقي المحافظة، تحمل مئات الأسحار المُعدة على ملابس وأوراق نخيل ورأس عجل.

حملة تنظيف المقابر من الأعمال السحرية على مستوى صعيد جمهورية مصر العربية، والتي خرجت من محافظة سوهاج، لتكن طفرة التحول بحياة عدد كبير من المواطنين الذين دُفن لهم أعمال سحرية بغرض المرض وضيق الحال وغيرها من الأمنيات التي تُدمر حياة هؤلاء المسحور لهم.

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وقال الشيخ عبدالرحمن السنجق،  مؤسس الحملة، إنه عمل على فك تلك الأعمال التي عثرت عليها الحملة عصر اليوم، بمقابر مركز أخميم، بواسطة القرآن الكريم والمياه المُباركة بآيات كتاب الله الحكيم، مؤكدًا أنه فؤجئ بتلك الشجرة الضخمة وأن الاسحار المُعلقة عليها تُسمى الأعمال المُعلقة.

وأشار الشيخ عبدالرحمن السنجق، في تصريح خاص ل"صدى البلد" منذ قليل، إلى أن السحر مذكور بالقرآن الكريم، وأن السحرة والمشعوذين لازالوا يعيشون بين صفوفنا رغم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أصبحنا فيه، إلا أنه عدد كبير من بين المواطنين يؤمنون بهؤلاء الأشخاص وبما تفعل أيديهم.

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