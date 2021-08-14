عاجل
ضبط 2 من ملاك مصنع بسبب غرق 5 عمال في غلاية زيت بـ أبورواش مبلغ خيالي سعر منديل ميسي في مؤتمر وداع برشلونة وكيل موازنة البرلمان: مصر تتجه للإكتفاء الذاتى والتصدير من الدواء رئيس سياحة البرلمان لـ صدى البلد : نقل مركب خوفو الأولى حدث عالمى ضخم.. وأوصينا بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين لإجراء الانتخابات.. وقانون بوابة العمرة سيحمي المعتمرين من السماسرة والوسطاء|حوار محطة مياه شرب و٥٠ منزل ريفي بمشروع "حياة كريمة" في درب الأربعين بالوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يكرم القائمين على مشروعات الإسكان الاجتماعي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشاركين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن حفل الإفطار اليوم بحضور الرئيس السيسي على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم.


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم  عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.


وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

 

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.


وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9024 وحدة سكنية، مشيرا إلى المرحلة تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدة سكنية.


وأضاف "الجزار"،أن مشروع إسكان المنتقلين للعاصمة الإدارية يتكلف 3.2 مليار جنيه، منوها بأن إجمالى الوحدة تتضمن 3 غرف بمساحة إجمالية 118 مترا كاملة التشطيب.


وتابع وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى من الامتداد الشرقى بمدينة بدر بإجمالى 3720 وحدة، منوها بأن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى الخامس والسابع تتضمن 14 ألفا و400 وحدة سكنية.  

ولفت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر يبلغ حوالي 14 ألفا و400 وحدة سكنية بتكلفة 2.9 مليار جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الإسكان الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

30 عام من الاختفاء.. حكاية الفنانة «نسرين» بعد زواجين وحجاب

30 دقيقة .. الزمالك يحاول والإسماعيلي يغلق المساحات أمام زيزو وفتوح

الرئيس السيسي يكرم القائمين على مشروعات الإسكان الاجتماعي

ضغط هجومي من لاعبي سيراميكا كليوباترا أمام المحلة في أول 20 دقيقة

قريبا نودع الرطوبة والحرارة.. موعد انتهاء فصل الصيف لهذا العام 2021

بروسيا دورتموند يتقدم على إينتراخت 3-1 في الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

شاهد.. السيسي يسلم عددا من عقود الشقق الجديدة للمواطنين في مدينة بدر

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

من الأحد إلى الجمعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ