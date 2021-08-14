السودان: 50 سنتيمترا تفصل الخرطوم عن أعلى منسوب فيضان

وصل منسوب النيل عند ولاية الخرطوم في السودان، اليوم السبت، إلى 17.16 متر، ويعتبر أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 50 سنتيمترا.

وقالت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية في السودان إن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 602 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 395 مليون متر مكعب، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وارتفع تصريف المياه عند خزان الروصيرص 3 مليون متر مكعب صباح اليوم، ليصل إلى 605 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 602 مليون متر مكعب.

وانخفض الإيراد عند خزان سنار ليبلغ 701 مليون متر مكعب، مقابل 737 مليون متر مكعب ليوم أمس، حيث بلغ الانخفاض 36 مليون متر مكعب، بحسب الوكالة.

وكانت أعلى زيادة مقارنة بالأمس سجلت عند خزان مروي إذ بلغت اليوم السبت 813 مليون متر مكعب، مقابل 808 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة تصل لنحو 5 مليون متر مكعب.

بينما استقر تصريف جبل أولياء عند مليون متر 69 مكعب، وزاد أعالي عطبرة والستيت وسجل 365 مليون متر مكعب اليوم، مقارنة بـ 326 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق 39 مليون متر مكعب.

وأشار البيان السوداني إلى أن قطاع سنار–الخرطوم سوف يشهد إستقراراً،وقطاع مروي–دنقلا سيشهد إرتفاعاً بمعدل 3 سم، بينما يشهد قطاع عطبرة - مروي إرتفاعاً بمعدل 4 سم، أما قطاع شندي - عطبرة سوف يشهد إرتفاعاً بمعدل 5 سم، وقطاع الخرطوم - شندي سوف يشهد إرتفاعاً بمعدل 2 سم.

ودعت السلطات في السودان المواطنين في كل القطاعات إلى أخذ التحوطات اللازمة.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات السودانية زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق جراء الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية.