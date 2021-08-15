عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نواب: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سيكون خطوة لتقويتها .. ويؤكدون: ستساهم فى جذب مزيد من الشركات العملاقة لدخولها

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

خطة النواب:طرح شركات العاصمة الإدارية في البورصة سيؤدي إلى تقويتها بين البورصات العالمية
عويان :خلق بيئة جاذبة للإستثمار على المدى طويل الأجل
عاشور : طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سيشجع الشركات للعمل بها


أشاد أعضاء مجلس النواب،  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية،  معتبرين القرار تأكيد على أن استثمارات العاصمة الإدارية مصرية .

فى البداية قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة،  إن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سيكون له أثر كبير على البورصة ، حيث انها لديها قوائم  مالية وايضا لديها ملاءة ماليه عالية وبالتالي ستغطي الطرح اكثر من مرة .

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"،  ان دخول شركة قوية مثل شركة العاصمة الإدارية،  حيث ان عدد الشركات المسجلة في البورصة محدود ، وبالتالي دخول شركة ضخمة مثل شركة العاصمة الإدارية،  سيؤدي إلى تقوية البورصة المصرية بين البورصات العالمية. 

ومن جانبه قال النائب حازم عويان ، ان طرح شركات العاصمة الإدارية في البورصة المصرية،  سيشجع علي جذب استثمارات جديدة ، وخلق بيئة جاذبة للإستثمار علي المدي الطويل الاجل.

وأضاف عويان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الدولة تهدف إلي زيادة الاستثمار والتدفقات الاستثمارية ، واصبحت مصر بفضل جهود والرؤية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي جاذبة للإستثمار ، ومن المتوقع أن يكون هناك طفرة كبيرة في الفترة القادمة.

وقال النائب حسام عاشور، أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، سيؤدي إلى دعم البورصة ويؤكد أن العاصمة هي استثمار مصري.

وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"،  اننا نري نهضة في كافة المجالات،  لافتا إلى أن الرئيس السيسي يعمل وعينيه علي جذب الاستثمار وتقوية مؤسسات الدولة، الدفع بشركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيؤدي إلى دخول مزيد من الشركات للعمل بالبورصة .

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العاصمة الإدارية، قائلا: إنها لم تكلف الدولة قرشا"، متابعا:" طب أنا هقول حاجة احنا عاملين حساب إن العاصمة تدخل البورصة فى أقرب فرصة بـ100 مليار جنيه، والمالية الموجودة هتكون فى صندوق شركة العاصمة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية في مدينة بدر، أن شركة العاصمة ليست لها علاقة بهيئة المجتمعات العمرانية.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

شركات العاصمة الإدارية البورصة الرئيس عبد الفتاح السيسي النواب الاستثمار

ترشيحاتنا

دعاء سيد الاستغفار.. من واظب عليه وجبت له الجنة

أفضل 5 مكملات غذائية للانتفاخ والغازات الزائدة

سامي قمصان: لقاء الخطيب مع لاعبي الأهلي أحدث الفارق قبل مباراة إنبي

الإسماعيلي: اتهامات التفويت للزمالك كلام صغار

الحكمة من عمل وثيقة المدينة المنورة لبناء الدولة .. علي جمعة يجيب

إصابة ما لا يقل عن 50 شخصاً في تحطم حافلة بـ نيويورك..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

الباز يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

كيف تصرف عمر الشريف عندما تفاجأ بشذوذ حفيده ؟

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ