نواب: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سيكون خطوة لتقويتها .. ويؤكدون: ستساهم فى جذب مزيد من الشركات العملاقة لدخولها

خطة النواب:طرح شركات العاصمة الإدارية في البورصة سيؤدي إلى تقويتها بين البورصات العالمية

عويان :خلق بيئة جاذبة للإستثمار على المدى طويل الأجل

عاشور : طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سيشجع الشركات للعمل بها



أشاد أعضاء مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، معتبرين القرار تأكيد على أن استثمارات العاصمة الإدارية مصرية .

فى البداية قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سيكون له أثر كبير على البورصة ، حيث انها لديها قوائم مالية وايضا لديها ملاءة ماليه عالية وبالتالي ستغطي الطرح اكثر من مرة .

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، ان دخول شركة قوية مثل شركة العاصمة الإدارية، حيث ان عدد الشركات المسجلة في البورصة محدود ، وبالتالي دخول شركة ضخمة مثل شركة العاصمة الإدارية، سيؤدي إلى تقوية البورصة المصرية بين البورصات العالمية.

ومن جانبه قال النائب حازم عويان ، ان طرح شركات العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، سيشجع علي جذب استثمارات جديدة ، وخلق بيئة جاذبة للإستثمار علي المدي الطويل الاجل.

وأضاف عويان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الدولة تهدف إلي زيادة الاستثمار والتدفقات الاستثمارية ، واصبحت مصر بفضل جهود والرؤية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي جاذبة للإستثمار ، ومن المتوقع أن يكون هناك طفرة كبيرة في الفترة القادمة.

وقال النائب حسام عاشور، أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، سيؤدي إلى دعم البورصة ويؤكد أن العاصمة هي استثمار مصري.

وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، اننا نري نهضة في كافة المجالات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يعمل وعينيه علي جذب الاستثمار وتقوية مؤسسات الدولة، الدفع بشركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيؤدي إلى دخول مزيد من الشركات للعمل بالبورصة .

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العاصمة الإدارية، قائلا: إنها لم تكلف الدولة قرشا"، متابعا:" طب أنا هقول حاجة احنا عاملين حساب إن العاصمة تدخل البورصة فى أقرب فرصة بـ100 مليار جنيه، والمالية الموجودة هتكون فى صندوق شركة العاصمة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية في مدينة بدر، أن شركة العاصمة ليست لها علاقة بهيئة المجتمعات العمرانية.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.