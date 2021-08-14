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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم|زلزال مدمر يضرب هايتي.. طالبان تعزز سيطرتها في أفغانستان.. واختبار DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا زلزال هايتي

أعلن جهاز الحماية المدنية في دولة هايتي، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد  إلى 227 شخصاً، إضافة إلى مئات المصابين والمفقودين.

قرار عاجل من بايدن إثر سقوط قتلى في زلزال هايتي المدمر

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم مساعدات عاجلة لدولة هايتي، إثر زلزال مدمر ضرب البلاد تسبب في مقتل 29 شخصا على الأقل.

طالبان تسيطر على مدينة مزار شريف وفرار قوات الحكومة الأفغانية

أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، السيطرة على مدينة مزار شريف، حيث بات مقاتلو الحركة على بعد 10 كلم فقط من العاصمة الأفغانية كابول.

إجلاء دبلوماسيين أجانب من أفغانستان مع تقدم طالبان نحو كابول

أفادت تقارير إعلامية بإجلاء عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من مقر السفارة إلى مطار كابول، في ظل تقدم حركة طالبان واقترابها من السيطرة على العاصمة الأفغانية.

اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن زواج النائبة الديمقراطية صومالية الأصل إلهان عمر من شقيقها،  للالتفاف على قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، وذلك بعد ظهور نتائج اختبار حمض نووي DNA مؤخرا.

طالبان تقترب من كابول.. وتحرك عاجل من بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، الموافقة على إرسال 5 آلاف جندي إلى أفغانستان، وذلك لتأمين انسحاب الأمريكيين من ذلك البلد، في ظل تقدم متسارع لحركة طالبان واقترابها من السيطرة على العاصمة كابول.

السودان: 50 سنتيمترا تفصل الخرطوم عن أعلى منسوب فيضان

وصل منسوب النيل عند ولاية الخرطوم في السودان، اليوم السبت، إلى 17.16 متر، ويعتبر أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 50 سنتيمترا.

قتلى في تحطم طائرة أثناء عمليات إطفاء الحرائق في تركيا

أعلنت روسيا، اليوم السبت، مقتل 8 أشخاص، إثر سقوط طائرة روسية مخصصة لإطفاء حرائق الغابات المستمرة في تركيا.

توجيه عاجل من ميشال عون بعد رفع الدعم عن المحروقات

وجه رئيس لبنان ميشال عون، اليوم السبت، رسالة إلى مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري.

السعودية تستقبل أول فوج من المعتمرين على أرضها

وصل أول فوج من معتمري الخارج إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكان في استقبالهم أعضاء من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، والقنصل النيجيري في جدة.

رئيس الجزائر يؤكد أن الحرائق مفتعلة

قال رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن الحرائق المشتعلة في وقت واحد مفتعلة "وستسمعون وترون الحقيقة".

اخبار العالم زلزال هايتي هايتي طالبان أفغانستان كابول بايدن

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