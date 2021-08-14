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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبورتينج لشبونة وبنفيكا يقتسمان صدارة الدوري البرتغالي

صدى البلد

اقتسم فريقا بنفيكا وسبورتينج لشبونة صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة.

وتغلب بنفيكا على ضيفه أروكا 2 /صفر كما فاز سبورتينج لشبونة على مضيفه سبورتينج براجا 2 /1.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها قلب فيزيلا تأخره بهدف أمام ضيفه تونديلا إلى فوز 2 /1.

وحقق سبورتينج لشبونة وبنفيكا الفوز الثاني على التوالي ليقتسما الصدارة برصيد ست نقاط لكل منهما ولكن سبورتيج يتفوق بفارق الأهداف.

وفي براجا، تقدم جيوفاني كابرال بهدف لسبورتينج في الدقيقة 40 ثم أضاف بيدرو جونسالفيس الهدف الثاني في الدقيقة 50.

ولعب سبورتينج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 لطرد ماتيوس ريس، ليستغل سبورتينج براجا النقص العددي في صفوف ضيفه ويرد بهدف عن طريق أبيل رويز أورتيجا في الدقيقة الأخيرة.

وعلى ملعب النور، لعب أروكا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد فيكتور براجا.

واستغل بنفيكا النقص العددي لصالحه وحسم الفوز بهدفي لوكا فالدشميدت ورومان ياريمتشيوك في الدقيقتين 38 و43.

مباراة تونديلا 

وعلى ملعب فيزيلا ، تقدم تونديلا بهدف حمل توقيع جواو بيدرو من ضربة جزاء في الدقيقة 38 لكن كيكو أدرك التعادل لفيزيلا في الدقيقة 52 ثم خطف جوليرام شيتين هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

ورفع فيزيلا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن تونديلا صاحب المركز السادس.

الدوري البرتغالي سبورتينج لشبونة سبورتينج براجا جواو بيدرو بنفيكا

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