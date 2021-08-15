علي جمعة: على الناس دفع الضرائب من قلوبهم وبالحب.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن دفع الضرائب والتأمينات نوعا من أنواع الأمن الإجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الأمور ليست أفكار جديدة وإنما نص عليها في صحيفة المدينة المنورة.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الضرائب ينفق منها على التعليم والمرافق والفقراء، وينبغي على الناس أن يدفعوها من قلبهم وبحب.

وأشار إلى أن هذه الأفكار ليست بشرية وإنما أفكار ربانية، فلم يرد في أي حضارة في العالم هذه الصور الاجتماعية، الناشئة من المسئولية الإجتماعية.

وأوضح، أن صحيفة المدينة المنورة، تضمنت المسئولية الاجتماعية والمواطنة وقضايا العدالة الإجتماعية فهي بكل معنى الكلمة دستور اقتصادي واجتماعي وسياسي.

مفهوم المواطنة

قال الدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، إن مفهوم المواطنة مفهوم إسلامى أصيل، منذ قيام دولة الإسلام بالمدينة المنورة على عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان العلاقة التى تجمع بين أفراد المجتمع بصرف النظر عن الدين والعرق واللون .



أوضح دكتور العوارى أن مفهوم المواطنة هو المفاعلة بين الإنسان وبين وطنه الذي يعيش فيه وينتمى إليه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان فى ذات الوطن، وهذا ما دعت إليه كافة الشرائع السماوية لتُأكد هذا المعنى النبيل للمواطنة، كما حثت على ضرورة التمسك به ، لأنه هو السبيل لنهضة الأمم، وبتحقيق هذا المفهوم بين أفراد المجتمع الواحد ، تتحقق المساواة ، وتنبذ كافة أشكال البغضاء والعنف والهيمنة.

وأشار دكتور العوارى إلى أن صحابه النبي قد طبقوا هذا المفهوم تطبيقا صحيحا، والدليل على ذلك عندما استقبل أهل بيت المقدس سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكانت الوثيقة العُمرية العنوان الناصع البياض لهذا الدين الحنيف، ولوثيقة المدينة المنورة التى تُعبر عن سماحة الإسلام ومساوته بين الجميع.