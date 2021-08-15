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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من الإسماعيلي على شائعة تفويته أمام الزمالك في الدوري

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

قال عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة  في الإسماعيلي، إن نغمة التفويت سيئة جدا وكل الفرق تلعب بنزاهة في الدوري الممتاز.

وأضاف عماد سليمان، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، لا أستطيع إلقاء اللوم على لاعبي الإسماعيلي، لشعورهم بالإجهاد بعد مباراتي الأهلي وبيراميدز.

وتابع: إيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر ونجحنا في تحسين أوضاع فريق الإسماعيلي تحت قيادته، وأتمنى استمراره معنا.

وأختتم: أشكر لاعبي الإسماعيلي على ما بذلوه خلال لقاء الزمالك، لكنهم لم يكونوا في يومهم.

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رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

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موسيماني: لم أتحدث يوما ما عن الزمالك واحترم جميع المنافسين

الزمالك يفوز علي الإسماعيلي وينفرد بصدارة الدوري 

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 56 عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصطدم بدافع الإسماعيلي وتغيير اتجاهها وتسكن الشباك 

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 59 عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية تسكن الشباك

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 70 متصدر جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الأهلي الذي سوف يواجه إنبي بعد قليل .

وتجمد الاسماعيلي فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة .

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ30 

انتهت أحداث الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري منذ قليل، والتي جمعت بين كل من الزمالك والإسماعيلي وانتهت بنتيجة  2-0، والأهلي وإنبي 2-0، وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 1-1.

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5-  الاتحاد السكندري41 نقطة.

6-  سموحة 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9-  مصر للمقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- الاسماعيلي  37 نقطة.

12-  سيراميكا كليوباترا  36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة

الاسماعيلي عماد سليمان التفويت الأهلى الزمالك صدارة الدورى الدوري الممتاز

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