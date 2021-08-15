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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة سقوط أفغانستان.. طالبان تسيطر على جلال آباد وتحكم 90% من البلاد

صدى البلد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلاً عن سكان محليين ومسلحين بأن طالبان استولت على مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننجرهار في أفغانستان، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقال برلماني أفغاني لوكالة "أسوشيتد برس" إن طالبان استولت على مدينة جلال آباد بعد أن تفاوض كبار القبائل على سقوط الحكومة هناك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المواطن أحمد والي قوله: "استيقظنا هذا الصباح على أعلام طالبان البيضاء في جميع أنحاء المدينة. دخلوا دون قتال".

وكتب المتحدث باسم المكتب السياسي لما تسميه طالبان "إمارة أفغانستان الإسلامية" على تويتر مشاركاً مقطع فيديو:"سكان جلال أباد يرحبون بالمجاهدين".

طالبان تسيطر على 90% من أفغانستان

وسيطرت طالبان، السبت، على مدينة كبيرة تتمتع بحماية شديدة في شمال أفغانستان، في انتكاسة كبيرة للحكومة، واقتربت من العاصمة كابول، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من قرار الولايات المتحدة باستكمال انسحاب قواتها.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن سقوط مدينة مزار شريف، رابع أكبر مدينة في أفغانستان، والتي تعهدت القوات الأفغانية واثنان من أمراء الحرب السابقين الأقوياء بالدفاع عنها، منح طالبان السيطرة على كل شمال أفغانستان، وحصار الحكومة المدعومة من الغرب في الوسط والشرق.

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إجلاء الرئيس الأفغاني.. طالبان تسيطر على طريق استراتيجي مؤدي لـ كابول

كما وردت أنباء في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أن طالبان دخلت في مفاوضات مع قيادات قبلية لتسليم مدينة جلال أباد دون قتال.

وأعلنت حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الأحد، السيطرة على طريق استراتيجي مؤدي إلى العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت حركة طالبان في بيان إنها سيطرت على الطريق السريع "جلال آباد – كابول" في منطقتي "سرخجان" ومضيق "وريشمين".

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية أنباء عن وصول عناصر حركة طالبان بالساعات الأولى من يوم الأحد، على مشارف العاصمة كابول، وسط أنباء عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلي طالبان والقوات الحكومية، وأنباء أخرى تتحدث عن هبوط 3 طائرات هليكوبتر في محيط القصر الرئاسي لإجلاء الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وجلال أباد ، الواقعة في الجزء الشرقي من أفغانستان، كانت واحدة من المدينتين الكبيرتين في البلاد اللتين بقيتا تحت سيطرة الحكومة الأفغانية ، إلى جانب العاصمة كابول،  ما يؤكد صحة التقارير الإعلامية القائلة بأن طالبان باتت تسيطر على 90% من أفغانستان بالفعل، وذلك قبل استيلاء طالبان على جلال آباد.

أفغانستان طالبان جلال اباد كابول أشرف غني

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