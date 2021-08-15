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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشئون الوقائية: جونسون اند جونسون يتوفر في 126 مركزا والكمية كافية لجميع المسافرين

محمد عبدالفتاح
محمد عبدالفتاح

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية الشئون الوقائية إنه يوجد بالفعل لقاح جونسون اند جونسون جاهز لتطعيم المسافرين، منوها إلى أنه يتوفر فى 126 مركزا، وميزته عن باقى اللقاحات أنه عبارة عن جرعة واحدة.

 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية الشؤون الوقائية عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن الدولة تمتلك من جونسون اند جونسون أكثر من 261 ألف جرعة، وهذه الجرعة كافية لجميع المسافرين، كاشفا أنه توجد كمية كبيرة من استرازينكا تصل إلى مليون و 700 ألف جرعة.

 

وأشار رئيس الإدارة المركزية الشؤون الوقائية، إلى أن الدولة المصرية تتفق على حوالى 40 مليون جرعة، وبالفعل تصل هذه الكميات تباعا، وأضاف أن معظم دول العالم لا تشترط لقاحا معينا للمسافرين، ولكنها تشترط أن يكون المسافر حصل على التطعيم فقط.

 

وأكد رئيس الادارة المركزية الشؤون الوقائية أن بعض الدول تشترط دول نوع معين من التطعيمات ولا تقبل بتطعيم لقاح غيره، ولكن الأغلب تكون حريصة على أن المسافر التى يأتى لأرضها يكون متطعم ولديه شهادة رسمية بهذا التطعيم.

 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية الشؤون الوقائية أن يجب على أى شخص خضع لتطعيم أو لقاح معين،لا فعليه أن يحصل على باقى الجرعة من نفس اللقاح، وذلك لكى يستطيع أن يصل للمناعة الكاملة، مؤكدا أنه يوجد لقاحات تأت بالمناعة الكاملة من خلال جرعة واحدة مثل جونسون اند جونسون، كما أنه يوجد لقاحات أخرى تأتى بالمناعة بعد جرعتين مثل استرازينكا.

الشؤون الوقائية صباح الخير يا مصر التطعيمات مسافرين لقاح جونسون الدولة المصرية استرازينكا

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