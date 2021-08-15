في القصر الرئاسي.. نقل السلطة في أفغانستان إلى طالبان اليوم

نقل السلطة في أفغانستان إلى طالبان اليوم

أفادت وسائل الإعلام الأفغانية، اليوم الأحد، بأن نقل السلطة في أفغانستان سيتم اليوم في القصر الرئاسي.

وقال مسؤول أفغاني لوكالة أسوشييتد برس إن مفاوضي طالبان اتجهوا إلى القصر الرئاسي للتحضير "لنقل" السلطة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إن الهدف هو تسليم سلمي للحكومة لطالبان.

وقالت طالبان: إنها لا تخطط للاستيلاء على العاصمة بالقوة.

ودخل مقاتلو طالبان ضواحي العاصمة الأفغانية اليوم، الأحد، وقالوا إنهم ينتظرون 'الانتقال السلمي" للمدينة بعد أن وعدوا بعدم الاستيلاء عليها بالقوة، ولكن وسط حالة من عدم اليقين، فر العمال من المكاتب الحكومية وهبطت طائرات الهليكوبتر في السفارة الأمريكية.

وقال ثلاثة مسؤولين أفغان لوكالة أسوشيتيد برس إن عناصر طالبان كانوا في مناطق كالاكان وقراباغ وباغمان في العاصمة.

وفي غضون ذلك، ذكرت التقارير الإخبارية أن الرئيس الأفغاني أشرف غني يجري محادثات مع المبعوث الأمريكي ومسئولين في حلف الناتو، وأكدت ذلك الرئاسة الأفغانية التي قالت إن الرئيس غني يجري محادثات مع زلماي خليل زاد والناتو.

من جانبها، أدلت وزارة الداخلية الأفغانية بتصريحات هامة قالت فيها: إن" قوات الأمن ستتولى مسئولية الأمن داخل العاصمة كابول ، وإنه لن يكون هناك قتال في كابول وسيتم نقل السلطة بسلام"، وهو الأمر الذي يقول بوضوح بقرب استسلام الحكومة الأفغانية للحركة.

في هجوم على مستوى البلاد استغرق أكثر من أسبوع بقليل ، هزمت حركة طالبان قوات الأمن الأفغانية، على الرغم من حصولهم على بعض الدعم الجوي من الجيش الأمريكي، مما أثارت تساؤلات حول سبب انهيار القوات الأفغانية على الرغم من سنوات من التدريب الأمريكي وإنفاق مليارات الدولارات.

وقبل أيام فقط ، قدر تقييم عسكري أمريكي بفيد بأن العاصمة كابول ستتعرض لضغوط المتمردين قبل شهر.

