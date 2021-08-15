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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من دوري كرة القدم الخماسية بالأقصر

صدى البلد

تفتتح مساء اليوم الأحد، بمكتبة مصر العامة بالأقصر، فعاليات النسخة الثالثة من دوري "مستقبل وطن" في لعبة  كرة القدم الخماسية تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم" و"أنت البطل "، وذلك بحضور  النائب الدكتور محمد العماري، امين الحزب بالأقصر، والنائبة أماني الشعولي، أمين المرأة بالحزب بالأقصر، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالأقصر، وأمناء الأمانات واللجنة المنظمة للدوري بالأقصر.

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ووجه العماري بالاستعداد الجيد للحدث ، وتضافر كافة الجهود لإخراجه في صورة مميزة تليق بإسم الأقصر، مشدداً على ضرورة تعاون كافة الأمانات من أجل نجاح الدوري، مبدياً استعداد الأمانة لتقديم كافة أوجه الدعم من أجل خروج الدوري بالشكل المشرف.


وتستمر فعاليات النسخة الثالثة لدوري “مستقبل وطن” حتى منتصف أكتوبر المقبل ، بمشاركة جميع أمانات المحافظة، وذلك في إطار سياسة الحزب لتكثيف الجهود والأنشطة الاجتماعية والفعاليات الشبابية والرياضية للكشف عن المواهب.

 

وأكد الدكتور محمود متولي أمين أمانة الشباب بالحزب بالأقصر، أن المبارايات تنطلق غدا وتستمر حتى منتصف اكتوبر المقبل بمشاركة كافة أمانات المحافظة في ٧ مدن ويتكون الدوري من عدة مستويات تتضمن حصول الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى على جوائز، لافتا إلى أن الدوري يتم تنظيمه في إطار سياسة الحزب لتكثيف الجهود والأنشطة الاجتماعية والفعاليات الشبابية والرياضية للكشف عن المواهب.

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