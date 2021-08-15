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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: لا قتال في العاصمة الأفغانية.. والأمن ينشر قوات خاصة

عناصر طالبان
عناصر طالبان

أفادت سفارة موسكو في العاصمة الأفغانية كابول، إنه لا توجد أعمال قتال حاليًا في المدينة، مشيرة بذلك إلى تأكيد الحركة التي سبقت وقالت إنها لن تقوم بشن عمليات عسكرية أو تدخل في قتال مع القوات الأفغانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، إنه تم نشر قوات أمن خاصة في كابول لتأمينها وذلك بعد أن تعهدت بالدفاع عنها إلى حين ورود إعلانات جديدة.

 

وقالت كذلك وزارة الدفاع الأفغانية، إنها ملتزمة بالدفاع عن العاصمة كابول.

 

يأتي ذلك فيما أعلنت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تراجع خططها العسكرية في أفغانستان ما لم تتخذ حركة "طالبان" خطوات تمس بعمليات إجلاء رعايا الولايات المتحدة من كابل.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأحد: "لا تغيير في الحسابات العسكرية الأمريكية بشأن أفغانستان ما لم تؤثر "طالبان" على عمليات الإجلاء".

وأكد المسؤول أن القائم بأعمال الأمريكية في أفغانستان، روس ويسلون يتواجد حاليا في مطار كابول، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا ترصد الآن تحركات كبيرة من قبل "طالبان" لدخول كابول.

وكان مسؤول أمريكي قد أعلن لـ"رويترز" في وقت سابق من اليوم أن الأعضاء الرئيسيين من طاقم السفارة الأمريكية في كابول يعملون من مطارها الآن، موضحا أن أقل من 50 موظفا في السفارة سيبقون في المدينة في الوقت الحالي.

بدوره، أشار مسؤول في حلف الناتو للوكالة إلى أن العديد من موظفي دول الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى موقع أكثر أمنا في كابول في ظل دخول مسلحي "طالبان" إلى مشارف المدينة.

من جانبها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى تأكيده أن مبعوث واشنطن لدى أفغانستان زلماي خليل زاد طلب من "طالبان" عدم دخول كابول ما لم تختتم عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين والأفغان المتعاونين مع الإدارة الأمريكية من المدينة، لافتة إلى أن هذه العملية قد تشمل أكثر من 10 آلاف شخص.

في الوقت نفسه، أكدت "طالبان" أنها ستسمح لمطار كابول بمواصلة عمله، مطالبة الأجانب المتواجدين في العاصمة إما مغادرة البلاد أو تسجيل حضورهم لدى الحركة في الأيام القادمة.

 

واشنطن الداخلية أفغانستان طالبان الولايات المتحدة وزارة الداخلية موسكو الادارة الامريكية

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