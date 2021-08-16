تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الأثنين 16-8-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 16 اغسطس2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأثنين



وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك( بلوم ، عودة، المصرى الخليجى،الأهلى المتحد ، المشرق،التجارى الدولى CIB) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( مصر، الأهلى ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك (الأهلي الكويتي ، الأستثمار العربى ،الإمارات دبى الوطنى،فيصل الإسلامي ) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المصرى للتنمية الصادرات نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (التنمية الصناعية ، قناة السويس )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (قطر الوطني QNB، الإسكندرية ) مقابل الجنيه المصرى نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك ( أبوظبي الأول، التعمير والإسكان )نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى

مصرف ابوظبي الإسلامي نحو 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين بنك كريدى اجريكول نحو 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( الكويت الوطنىNBK، أبوظبى التجاري) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.