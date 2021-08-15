سادس الجمهورية في الثانوية الأزهرية: استغليت جائحة كورنا ومكثت في المنزل للمذاكرة

قال إبراهيم سليم إبراهيم، سادس الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، والاول علي محافظة بني سويف إنه استغل ظروف جائحة كورونا، وما تبعها من عدم انتظام الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية، في التركيز على المذاكرة بالمنزل، وهو ما ساعده على تفوقه.

واضاف إبراهيم، أنه كان هدفه أن يحقق مركزًا ضمن العشر الاوائل على مستوى الجمهورية، وبفضل من الله تحقق الهدف، لحصوله على مجموع 649 درجة من 650 درجة، بنسبة 99.85% محققًا المركز السادس على مستوى الجمهورية.

وأشار إبراهيم، إلى أنه من أسرة بسيطة، بعزبة "نورالدين" التابعة لقرية الشنطور بمركز سمسطا ببني سويف، طالب بمعهد سمسطا الثانوي للبنين، ووالده معلم لغة عربية بنفس المعهد، ووالدته ربة منزل وله 3 أشقاء هو أكبرهم.

وأكد سادس الثانوية الأزهرية، أنه من اليوم الأول للامتحانات وضع هدفه نصب عينيه، ولاقى صعوبة بسيطة مع أسئلة امتحان مادة "الأحياء" أما المواد المفضلة له، فإنه يفضل "القرآن الكريم والكيمياء والنحو" مشيرًا إلى أن المذاكرة بالمنزل والدروس الخصوصية هي سبب تفوقه.

وعن قدوته وأحلامه مستقبلًا، قال: قدوتي الدينية الرسول عليه الصلاة والسلام، أما على المستوى العلمي، بإنني أحلم بأن أحقق نجاح الدكتورة إلهام فضالي، ابنة قرية "بني مؤمنة" بمحافظتنا بني سويف، وأدعو المولى عز أن يوفقني لأحقق ما حققه الدكتور أحمد زويل، الفائز بجائزة نوبل.

وقال إبراهيم، إنه لم يتلق اتصالًا من شيخ الأزهر، لكنه علم بتحقيقه المركز السادس على مستوى الجمهورية، خلال متابعته لمؤتمر إعلان النتيجة "بث مباشر" على صفحة الأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجه رسالة شكر لأسرته بالكامل، وخص بالشكر والده، قائلًا: والدي تعب معي جدًا خلال الفترة الأخيرة، وأتمنى أن يكون والدي راضين عني، وأهدى نجاحه لأسرته التي وقفت بجواره ووفرت له الجو المناسب للمذاكرة.

واختتم إبراهيم، حديثه لجميع الطلاب، قائلًا عليكم بالقرآن الكريم وطاعة الوالدين، إذا رغبتم فى التفوق، وأن يضع كل طالب هدفًا يسعى لتحقيقه، فضلًا عن الاجتهاد ومراجعة دروسه أولا بأول واعتماده على الفهم وليس الحفظ أثناء المذاكرة ومراجعة الدروس.