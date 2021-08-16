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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر عصر: الدولة تعمل لأولمبياد باريس 2024 من اليوم

عمر عصر
عمر عصر

وأكد لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة اللاعب عمر عصر، أن الدولة تعمل حاليا على بطولة أولمبياد باريس ٢٠٢٤، مشير الي أن هذا الأمر يعد أمرا غير مسبوق.

 

وأضاف  اللاعب عمر عصر، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه انبهرت بهذا الأمر وخاصة بعد حضوري اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لافتا إلى أن الدولة تعمل على صناعة البطل الأولمبي.


وقال لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة اللاعب عمر عصر، إن الهدف الأساسي من ممارسة الرياضة انشاء لياقة بدنية جيدة للأبناء، مضيفا انه من بين الأهداف أيضا نبذ التعصب واستغلال اوقات الفراغ استغلال جيدا.



وأكد لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة اللاعب عمر عصر، أن صناعة البطل الرياضي أمرا في غاية الأهمية كونهم يمثلون مصر، مشير الي أن لعبة تنس الطولة رياضة مثالية وللجميع بدون شروط معينة.

 

وأضاف لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة اللاعب عمر عصر، أن ممارسة الرياضة تجعل الجميع لا يعرف التعصب ولديه اخلاق حقيقية، لافتا إلى أن الرياضة في مصر خلال الفترة الحالية تعيش طفرة حقيقية ومَفي كل المناحي.


كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة اللاعب عمر عصر؛ تقديراً لأدائه المتميز، وإنجازه في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو  كأول  مصري وعربي يحتل المركز الخامس في منافسات فردي تنس الطاولة رجال.

 

حقق البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني إنجازاً فريداً خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما فاز على منافسه يوان تشونج لاعب تايوان بنتيجة ٤-٣ في اجمالي الأشواط، في مباراة دور الـ 16، ومنافسته أمام الصيني مالونج المصنف الثاني عالميًا في دور ربع النهائي.
 

عمر عصر لاعب المنتخب وزير الشباب أشرف صبحي البطل الاولمبي

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