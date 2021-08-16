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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألبا: لقد سئمت من الأكاذيب .. وهذه حقيقة تسببي فى رحيل ميسي

جوردي ألبا
جوردي ألبا

أعرب جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة وقائد الفريق الرابع غضبه من الاتهامات الموجهة ضده بشأن رفضه لتخفيض راتبه، والتسبب برحيل نجم الفريق والقائد الأول السابق ليونيل ميسي.

وطلب ألبا الظهور أمام الإعلام لتوضيح بعض الأمور الخاطئة التي يتم تناقلها مؤخرا، تحديدا اتهامه بتعطيل مفاوضات تخفيض راتبه لمساعدة النادي على تخطي وضعه الاقتصادي الحالي.

وقال ألبا في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية:"أخباري كانت تصدر حتى قبل انطلاق اليورو. لا أحد قال لي أي شيء لأسبوعين أو لشهر".

وأضاف "قراري دائما كان مساعدة النادي بأي طريقة كانت. لقد كنت هنا لعشر سنوات مع الفريق الأول وقبلهم 8 مع الناشئين. طالما أني قادر على ذلك سأساعد النادي في أي وقت".

وأوضح "من الطبيعي للناس أن يصدقوا ما يقال، أنا لا يمكنني التحكم في ذلك، لهذا أقف الآن وأقول ما أقوله. سيكون من الجيد أن تسألوا الرئيس (خوان لابورتا)، أفترض أنه سيتحدث وسيقول الحقيقة. في البداية كنت عرضة للهجوم والآن جميعنا عرضة له، ولا يجب أن يكون هناك شك حول أمر كهذا".

وتابع ألبا "هذه الأكاذيب تؤلمني. لقد أظهرت الكثير مع برشلونة. لا يمكنني التحكم في كيفية تفكير الناس، ولكن الكثير من الأمور غير المرضية حدثت وكان يجب أن أقف الآن".

وواصل الظهير الأيسر "لقد منحت كل شيء لهذه اللعبة. لا أحد يمكنه التشكيك في التزامي. أنا دائما شخص مباشر، ودائما ما أقول الحقيقة. لقد سئمت كل هذا الكذب. أنا لا أصادف الكثير من هؤلاء الأشخاص في عمر العشرين، ولكني أعاني لأجل عائلتي التي تسمع أشياء مؤلمة".

أما عن سير المفاوضات لتخفيض الراتب قال ألبا:"المحامون والممثلون المكلفون بذلك نيابة عني في محادثات مستمرة مع النادي. الالتزام والرغبة في مساعدة النادي أمور موجودة منذ البداية"

 

برشلونة ليونيل ميسي خوان لابورتا الدوري الإسباني ريال سوسيداد

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