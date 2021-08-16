24 ساعة على سقوط أفغانستان| هكذا استيقظ العالم على ميلاد دولة إرهابية

اجتاحت حركة طالبان الإرهابية العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد، بعد انهيار الحكومة وانضم الرئيس المحاصر أشرف غني إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب، لتتأكد خسارة الولايات المتحدة لأطول الحروب في تاريخها.

وانتشر مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح في أنحاء العاصمة كابول، ودخل العديد منهم القصر الرئاسي الذي بات مهجوراً. وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان ومفاوض الحركة لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن المسلحين سيجرون محادثات في الأيام المقبلة بهدف تشكيل "حكومة إسلامية منفحتة وشاملة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول بطالبان إن الجماعة ستعلن من القصر استعادة إمارة أفغانستان الإسلامية، الاسم الرسمي للبلاد تحت حكم طالبان قبل أن تطرد القوات التي تقودها الولايات المتحدة المسلحين في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. التي تقول أمريكا إن القاعدة نفذتها عندما كانت تؤويها طالبان. لكن يبدو أن تلك الخطة أصبحت معلقة.

ساد الذعر كابول، وتسابقت طائرات الهليكوبتر في سماء المنطقة طوال اليوم لإجلاء الأفراد من سفارة الولايات المتحدة وتصاعد الدخان بالقرب من المجمع حيث أتلف الموظفون وثائق مهمة، وتم إنزال العلم الأمريكي، كما أعدت عدة بعثات غربية أخرى لسحب أفرادها.

وخوفًا من أن تتمكن طالبان من إعادة فرض هذا النوع من الحكم الوحشي الذي قضى على حقوق المرأة، سارع الأفغان لمغادرة البلاد، واصطفوا أمام ماكينات الصراف الآلي لسحب مدخرات حياتهم، وظل الفقراء المدقعون - الذين تركوا منازلهم في الريف من أجل السلامة المفترضة للعاصمة - في الحدائق والأماكن المفتوحة في جميع أنحاء المدينة.

وعلى الرغم من أن حركة طالبان وعدت بانتقال سلمي، إلا أن السفارة الأمريكية علقت العمليات وحذرت الأمريكيين في وقت متأخر من اليوم للعودة إلى أماكنهم وعدم محاولة الوصول إلى المطار.

وتم تعليق الرحلات الجوية التجارية بعد اندلاع إطلاق نار متقطع في مطار كابول، وفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين كبار. استمرت عمليات الإجلاء في الرحلات الجوية العسكرية، لكن وقف الحركة التجارية أغلق أحد الطرق الأخيرة المتاحة للأفغان الفارين.

ودعت عشرات الدول الأطراف المعنية إلى احترام وتسهيل رحيل الأجانب والأفغان الراغبين في المغادرة.

أصدرت أكثر من 60 دولة البيان المشترك الذي وزعته وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من ليلة الأحد بتوقيت واشنطن. وجاء في البيان أن من هم في السلطة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان "يتحملون المسؤولية - والمساءلة - لحماية الأرواح والممتلكات ، والاستعادة الفورية للأمن والنظام المدني".

وجاء في بيان الدول أيضا أن الطرق والمطارات والمعابر الحدودية يجب أن تظل مفتوحة، ويجب الحفاظ على الهدوء.

شاهد الكثير من الناس في حالة من عدم التصديق هبوط طائرات الهليكوبتر في مجمع السفارة الأمريكية لنقل الدبلوماسيين إلى موقع جديد في مطار كابول الدولي. رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين المقارنات بالانسحاب الأمريكي من فيتنام.

وقال مسؤولون إن السفير الأمريكي كان من بين الذين تم إجلاؤهم. كان يطلب العودة إلى السفارة، لكن لم يتضح ما إذا كان سيسمح له بذلك. تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات الجارية.

ومع اقتراب المتمردين، طار الرئيس أشرف غني خارج البلاد.

وقال عبد الله عبد الله، رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية وخصم غني منذ فترة طويلة:"غادر الرئيس الأفغاني السابق أفغانستان، تاركًا البلاد في هذا الوضع الصعب. الله سيحاسبه".

ونشر غني في وقت لاحق على فيسبوك أنه غادر لتفادي إراقة الدماء في العاصمة ، دون أن يقول إلى أين ذهب، لكن وسائل إعلام قالت إنه سافر إلى سلطنة عمان.

ومع حلول الليل، انتشر مقاتلو طالبان في جميع أنحاء كابول، واستولوا على مراكز الشرطة المهجورة وتعهدوا بالحفاظ على القانون والنظام خلال الفترة الانتقالية. أفاد سكان عن نهب في أجزاء من المدينة، بما في ذلك الحي الدبلوماسي الراقي، ونصحت الرسائل المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الناس بالبقاء في الداخل وإغلاق بواباتهم.

في هزيمة مذهلة، استولت طالبان على كل أفغانستان تقريبًا خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع، على الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدى ما يقرب من 20 عامًا لبناء قوات الأمن الأفغانية. قبل أيام فقط، قدر تقييم عسكري أمريكي أن العاصمة لن تتعرض لضغوط المتمردين لمدة شهر.

و يمثل سقوط كابول الفصل الأخير من أطول حرب أمريكية، والتي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. أدى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة إلى طرد حركة طالبان ودحرهم، لكن أمريكا فقدت التركيز على الصراع في فوضى حرب العراق.

ولسنوات، سعت الولايات المتحدة إلى الخروج من أفغانستان. وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حينها اتفاقًا مع طالبان في فبراير 2020 حد من العمل العسكري المباشر ضد المتمردين. سمح ذلك للمقاتلين بتجميع القوة والتحرك بسرعة للاستيلاء على المناطق الرئيسية عندما أعلن الرئيس جو بايدن عن خططه لسحب جميع القوات الأمريكية بحلول نهاية هذا الشهر.

لا نريد إيذاء الآخرين..طالبان تعلن نهاية الحرب

أعلنت حركة طالبان الإرهابية أمس الأحد، أن الحرب في أفغانستان انتهت وذلك باكتمال سيطرتهم على مقاليد الحكم في البلاد من الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، في تصريحات تلفزيونية، أن الحرب في أفغانستان "انتهت".

وأضاف نعيم:"نحن مستعدون لإجراء حوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنضمن لهم الحماية اللازمة. ولا نعتقد أن القوات الأجنبية ستكرر تجربتها الفاشلة في أفغانستان مرة اخرى".

وأكد المتحدث أن طالبان "لن تسمح لأي شخص باستخدام أراضينا لاستهداف أي شخص، وقال إن الحركة "لا تريد إيذاء الآخرين".

وسيطرت طالبان في وقت سابق على محطة التلفزيون الحكومية في العاصمة كابول، ودعت المواطنين إلى التزام الهدوء.