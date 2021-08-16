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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هرج ومرج.. فوضى وزحام في مطار أفغانستان

صدى البلد

تعيش أفغانستان أجواء سياسية مضطربة للغاية وكان المطار واحدا من الأماكن التي انعكست عليه فوضى البلاد، حيث غرق مطار كابول في حالة من الفوضى فقد تجمع مئات الأشخاص على أمل مغادرة البلاد.

تُظهر اللقطات المروعة التي تم تداولها على "تويتر" مجموعة من الناس الخائفين وهم يندفعون عبر مطار حامد كرزاي الدولي مع ورود أنباء عن فرار رئيس البلاد عن البلاد.

وأبلغ السكان عن إطلاق نار في المطار ، وهو المركز الرئيسي لعمليات الإجلاء من أفغانستان، وجاء ذلك بعد أن ساعدت القوات الأمريكية في رحيل أفراد أمريكيين بعد دخول طالبان العاصمة الأفغانية.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير أمني: "هناك أنباء عن تعرض المطار لإطلاق نار ، لذلك فإننا نوجه المواطنين الأمريكيين بالاحتماء في المكان".

وأكد مسؤول في الناتو أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية وأنه لم يُسمح إلا للطائرات العسكرية بالعمل، كما أكد التحالف أنه سيساعد في استمرار تشغيل المطار.

كما وعد بوريس جونسون بإخراج أكبر عدد ممكن من الأفغان الذين عملوا مع المملكة المتحدة من البلاد حيث بدت طالبان مستعدة للسيطرة على كابول.
 

الأماكن

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