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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث انقلاب سيارة

ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة في موكب زفاف بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أمام  قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، أثناء موكب الزفاف، إلى ٤ أشخاص ، بعد وفاة نجل شقيق والد العريس.

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وكان قد لقي عريس وعروسة وشقيقة العروسة مصرعهما، بينما أصيب نجل شقيق والد العريس، مصرعهما في ليلة الزفاف، إثر انقلاب سيارة الزفة التي كانت تقلهم في الترعة أمام  قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود، تم نقلهم لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أمام قرية قرية كفر الشيخ مخلوف  التابعة لمركز إيتاى البارود.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع عريس و عروسة وشقيقة العروسة ونجل شقيق والد العريس، وهم :"حسام حسن محمد قنديل ٢٦ سنة، قرية الشعيرة، توقف بعضلة قلب، أحمد بهاء محمود قنديل ٢٠سنة، توقف بعضلة قلب، ندى سامح محمد قنديل ١٨ سنة، علا سامح محمد قنديل ١٥ سنة، جميعهم مقيمين في قرية الشعيرة.

وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام بمركز إيتاي البارود، تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ملاكى مصرع عريس و عروسة إتياي البارود محافظة البحيرة

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