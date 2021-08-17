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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ مستأجري العقارات.. غرامة مليوني جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء

عقار
عقار

يستهدف قانون حماية المستهلك ،ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

 

كما عمل القانون على وضع ضوابط لمستأجري العقارات، وعقوبات رادعة حال المخالفة،و حظر القانون الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء حيث نصت المادة 15 من القانون على  أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

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خالد قاسم لـ «صدى البلد»: جولات ميدانية لقطاع التفتيش لمتابعة قرارات إزالة العقارات

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عقوبة المخالفين

 

 يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف ذلك.

 

و لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

 

ترخيص بالبناء قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك وحدات عقارية غرامة مستأجري العقارات

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