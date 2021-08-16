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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل صيام يوم عاشوراء.. 3 سنن ينصح بهم العلماء في هذا اليوم

فضل يوم عاشوراء
فضل يوم عاشوراء

فضل صيام يوم عاشوراء .. ساعات ويحل علينا يوم تاسوعاء الذي يوافق غدا الثلاثاء يليه يوم عاشوراء الذي يوافق يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري والذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه لأنه يكفر ذنوب عام مضى ، وكذلك صيام يوم تاسوعاء أيضا . 

 

وقالت دار الإفتاء، أن إبراهيم الهجري روى عن أبي عياض عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم" ، لافتة إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خص يوم عاشوراء بثلاث سُنن هي:" الصيام، والاحتفال، والتوسعة على الأهل والعيال".

 

وأضافت دار الإفتاء فى فتوى لها، أنه يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء وكذلك الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده".

 

وذكرت الإفتاء، أن تقديم صيام يوم تاسوعاء على عاشوراء له حِكَمٌ ذكرها العلماء؛ منها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

 

دعاء يوم عاشوراء 

 ينشر «صدى البلد» أدعية يفضل ترديدها في يوم عاشوراء وكذلك في جميع أيام العام دون تحديد .

 

ورد دعاء: " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار" .

 

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت»، «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد»، «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، "اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك “الجنة وأعوذ بك من النار".

فضل يوم عاشوراء يوم عاشوراء صيام تاسوعاء وعاشوراء دعاء يوم عاشوراء دار الإفتاء

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