القوات الأمريكية تقتل مسلحين اثنين في مطار كابول وسط فوضى الإخلاء

نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية قتلت رجلين مسلحين بالرصاص في المطار الدولي في كابول، مع استمرار الإجلاء الجماعي المحموم من أفغانستان.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن المسلحين أطلقوا النار عليهم أثناء اقترابهم من القوات الأمريكية لتوفير الأمن أثناء إجلاء الرعايا الأمريكيين.

وقال المسؤول نفسه إن ثلاثة أفغان على الأقل دهسوا أثناء اصطدامهم بطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية على مدرج المطار.

كما استشهدت وول ستريت جورنال بشهود رأوا ثلاث جثث ملطخة بالدماء ، بما في ذلك جثة امرأة ، ملقاة خارج مبنى الركاب.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استكمال إجلاء موظفي السفارة الأمريكية إلى مطار كابول.

وغادر غالبية الدبلوماسيين الغربيين كابول ، أفغانستان ، حيث وقعت المدينة تحت سيطرة طالبان

وقال مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه لرويترز في وقت سابق إنه يمكن أن يؤكد أن معظم الدبلوماسيين الغربيين غادروا العاصمة الأفغانية بالفعل.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ، فقد تم أيضًا إجلاء موظفي السفارة الأمريكية إلى مطار كابول بالكامل.

بينما استولت طالبان على أكبر مدينة في أفغانستان ، قالت أكثر من 60 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية - إن المواطنين الأجانب والأفغان ، الذين يريدون مغادرة أفغانستان ، يجب أن تتاح لهم الفرصة للقيام بذلك بأمان.

ومن ناحية أخرى ، أكد البنتاجون أن مطار كابول الدولي استأنف منذ ذلك الحين الرحلات التجارية المعلقة بسبب سيطرة مقاتلي طالبان على المدينة.

استولت طالبان على كابول دون قتال يوم الأحد 15 أغسطس، ما دفع الرئيس أشرف غني إلى الاستقالة ومغادرة البلاد حسبما ورد. أعلن غني في وقت لاحق أن قراره تمليه الرغبة في منع العنف حيث كان المسلحون مستعدين لشن هجوم على العاصمة.