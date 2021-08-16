بريطانيا: ما يحدث في أفغانستان مأساة كاملة الأوصاف.. فيديو

قال مندوب المملكة المتحدة بمجلس الأمن، إن ما يحدث في أفغانستان مأساة كاملة الأوصاف.

على طالبان أن تحترم القانون الدولي.



وأضاف "مندوب المملكة المتحدة "، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة لبحث الوضع في أفغانستان،: "حماية الأقليات في أفغانستان ضرورة مهمة"، مؤكدا: "على طالبان أن تحترم القانون الدولي".



وأشار: "لابد أن توقف طالبان كل الأعمال القتالية وأن تلتزم بحماية المدنيين والسماح بمغادرة كل من يريد مغادرة البلاد، وعدم السماح لتقديمهم للجماعات الإرهابية"، متابعا: "على طالبان أن يوفوا بالتزاماتهم في حماية حقوق الأقليات والأطفال والمناطق التي تسيطر عليها".

