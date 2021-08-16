مدير المخابرات الأمريكية السابق: ما حدث في أفغانستان كارثة

علق مدير المخابرات الأمريكية المركزية CIA الأسبق، “ديفيد بتريوس”، على انتصار طالبان واستيلائها على السلطة في أفغانستان، قائلًا إن الأمر صادم وكارثي ليس على أفغانستان فقط بل على العالم، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وقال مدير المخابرات الأسبق، "هذه نكسة هائلة للأمن القومي، وهي على وشك أن تزداد سوءا ما لم نقرر اتخاذ إجراء مهم حقا".

وأضاف “بتريوس”، أن هناك ضرورة للتواصل بشكل فعال مع "طالبان" لوقف ما يفعلونه.

وتابع "ستكون العواقب وخيمة إن لم نعترف أن الأمور لن تجري وفق تقديراتنا الأكثر تفاؤلا".

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية بأن "الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا جميع رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول لإخراج الحشود التي تجمعت في المطار".

وأشارت "رويترز" إلى أن المسؤول لم يذكر مدة وقف الرحلات".

وشهد مطار العاصمة الأفغانية كابول فوضى عارمة حيث توجه آلاف الأفغان إلى المطار في محاولة للخروج من البلاد.

يأتي ذلك، عقب سيطرة حركة طالبان الأحد، على أفغانستان بشكل كامل، في وقت تسعى البعثات الغربية إلى ترحيل أطقمها وموظفيها العسكريين والمدنيين عبر مطار كابول.

من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القوات الأمريكية قتلت رجلين مسلحين أطلقت النار عليهما في مطار كابول الدولي.

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة إن إطلاق النار وقع بعد أن اقترب الرجلان المسلحان من القوات الأمريكية الموجودة في المطار لتوفير الأمن ومساعدة الأمريكيين والأفراد الآخرين في مغادرة أفغانستان بأمان.

كما أفاد شهود عيان للصحيفة بأنهم رأوا ثلاث جثث ملطخة بالدماء وملقاة على أرض المطار.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "التفاصيل المتاحة حول الموضوع قليلة جدا"، مبينة أنه "لم يتم التعرف على المسلحين اللذين قتلا".

يذكر أن الجيش الأمريكي تولى مسؤولية الأمن بالمطار لتسهيل نقل الدبلوماسيين والمواطنين بعد سيطرة "حركة طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.