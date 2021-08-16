عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف العدد النهائى لضحايا فوضى مطار كابول

مقتل 7 أشخاص بسبب
مقتل 7 أشخاص بسبب الفوضى في مطار كابول

قال مسؤولون أمريكيون، إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم في مطار كابول، بسبب الفوضى التي تخللت عمليات الإجلاء من المطار بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

 

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين عسكريين تأييدهم، مقتل 7 أشخاص خلال فوضى مطار كابول بينهم بعض الذين سقطوا من طائرة نقل عسكرية أثناء إقلاعها.

 

يأتي ذلك بعد سيطرة حركة طالبان على كابول، بينما توجهت حشود من المواطنين إلى المطار، للهروب من البلاد خوفا من بطش الحركة المتطرفة.

شاهد.. لحظة سقوط مواطنين أفغان بعد تشبثهم بعجلات طائرة أثناء مغادرتها كابول

جحيم طالبان.. مشاهد مفجعة لفرار أهل كابول

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، اليوم الاثنين، إجلاء معظم دبلوماسييها من مطار كابول.

 

فيما قال قائد بحركة طالبان، إن الحركة أصدرت تعليمات للمقاتلين بعدم ترهيب المدنيين في كابول والسماح لهم باستئناف أنشطتهم العادية.

 

وأضاف أنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم ونريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم.

 

واستولت طالبان على العاصمة الأفغانية، يوم أمس الحد، وذلك بعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد وإعلان استقالته، وأعلن غني في وقت لاحق أن قراره جاء حقنا للدماء.

كابول أفغانستان مطار كابول العاصمة الأفغانية طالبان

موضوعات متعلقة

بعد إحكام سيطرتها.. حركة طالبان تدعو موظفي مؤسسات أفغانستان للعودة إلى العمل

شاهد.. لحظة سقوط مواطنين أفغان بعد تشبثهم بعجلات طائرة أثناء مغادرتها كابول

ترشيحاتنا

القائمة الحمراء.. محمد صلاح مهدد بالغياب 4 مباريات عن ليفربول.. اعرف السبب

انفراد.. عبدالله بكرى مدافع بيراميدز يوقع عقود انتقاله لـ "فاركو"

السفر ممنوع.. الأهلى يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعداداً لطلائع الجيش

أمريكا بتهرب.. #أفغانستان يتصدر "تويتر" بعد سيطرة طالبان على الحكم

مندوب أفغانستان بمجلس الأمن: الملايين في كابول مصيرهم معلق على كف عفريت.. فيديو

إسرائيل تشتعل.. حرائق هائلة وإخلاء التجمعات السكانية غربي القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

الأخ والأم وعشيقها.. تفاصيل جديدة في قتل سيدة وأسرتها لطليقها في كرداسة

1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق فى قانون المرور

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

فيديو جراف.. واحد تلو الآخر| مصرع 5 عمال في غلاية زيت

فيديوجراف.. مش هخبي ..هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

اﻟﻤﺰﻳﺪ