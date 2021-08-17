أخبار التعليم.. تعرف على موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. وتفاصيل التقديم الإلكتروني.. تنسيق 2021.. 52 ألفا و600 طالب يسجلون باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدثها.

تنسيق الجامعات 2021-2022..تعرف على برنامج الأسواق المالية والبورصات FMIبتجارة وإدارة أعمال حلوان

اختتمت جامعة طنطا فعاليات الدورة الأولى من برنامج "مشواري"، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تعرف على موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. وتفاصيل التقديم الإلكتروني

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة سيكون بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سيكون على 4 مراحل.



نائب محافظ قنا يتابع أعمال تطوير مدرسة القناطر للتعليم الأساسى بأبوتشت



تفقد حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية لأعمال التوسعة و التطوير التي تشهدها مدرسة القناطر للتعليم الأساسى بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا ، والتي تقع علي مساحة ٤٠٠ م٢، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



نوعية بورسعيد تفوز بالمراكز الأولى في مسابقة تجميل العاصمة الإدارية الجديدة

إنجاز كبير حققته كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد بفوز اثنين من الأعمال الفنية المشاركة في مسابقة تجميل العاصمة الإدارية الجديدة والتي اشترك فيها نحو 22 جامعة حكومية وخاصة وتم الإعلان عن نتائجها مؤخرًا ،



جامعة عين شمس تكرم الطلاب المشاركين بمشروع محو الأمية



شهد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حفل تكريم طلبة وطالبات كليتى التجارة والحقوق المشاركين بمشروع محو الأمية، بحضور الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة، الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية، الدكتورة چيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار، د. أمجد حسن مدير وحدة محو الأمية بكلية التجارة.

أشاد بجهود المشيخة في إفريقيا.. المتيني يستقبل رئيس جامعة الأزهر بقصر الزعفران

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، صباح اليوم بقصر الزعفران ، الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ، نائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة جامعة الأزهر، المدير الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية.



جامعة عين شمس تشارك في قمة مصر التوظيفية



شارك مركز التوظيف بجامعة عين شمس ، في Egypt Career Summit بمبنى الجريك كامبس بالتحرير، وقد استقبل المركز طلاب وخريجي الجامعة ، لتعريفهم بالخدمات المقدمة من قبل المركز.

تنسيق 2021.. 52 ألفا و600 طالب يسجلون باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان انه وفقا للأعداد الواردة من مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢١ سجل ٥٢٦٠٣ طلاب وطالبات لأداء اختبارات القدرات بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم.

قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية.. قبول استقالة مدير تعليم بني سويف



أعنلت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن صدور قرار الدكتور طارق شوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بتكليف عمرو شحاتة مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلفًا لوكيلة المديرية السابقة سهام يوسف عبد الله التي تقدمت بطلب إعفائها من المنصب.

تنسيق الجامعات 2021.. منع تبادل الأدوات في اختبارات القدرات بتمريض حلوان

بدأت كلية التمريض جامعة حلوان اختبارات القدرات لأول مرة، حيث يمكن للطالب الالتحاق بالكلية إذا كانت أهدافه وميوله تتجه لهذا التخصص.

«خدمة المجتمع» بجامعة طنطا يكرم مدير التضامن الاجتماعي والطب البيطري

كرم مجلس شؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عماد عتمان كلا من أمانى النادى مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية.

فوز جامعة المنصوره بلقب الطالبة المثالية بملتقى الأسر الطلابية للجامعات

فازت جامعة المنصورة بلقب الطالبة المثالية، بملتقى الأسر الطلابية المركزية للجامعات المصرية.