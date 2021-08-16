مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي من التوسع في تطعيم المواطنين خفض نسب الإصابة والوفيات، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيعمل على أن يكون التطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالعملية التعليمية وأيضا بالنسبة لموظفي الحكومة

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية ” أن المعيار الأول لتقييم الدول خلال هذه الفترة هو عدد من حصلوا على التطعيم ومن حصلوا على اللقاح 5 مليون أي 5% فقط من الشعب مؤكدا أنه قبل نهاية عام 2021 سنعمل على أن تصل النسبة إلى 40% أي 40 مليون مواطن.

التطعيم الزامي

وتابع المستشار نادر سعد أن التطعيم قد يكون الزاميا خلال أي مرحلة، حتى نضمن إستمرار العملية التعليمية .



وأشار سعد إلى أنه من المستهدف أن يكون كل من يدخل الجامعة سواء طالب أو أستاذ، متلقيا للقاح، وأيضا من يدخل المدرسة فوق 18 سنة .

وأكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن سيكون هناك أولوية قصوى لتطعيم الطلاب، والعاملين بالعملية التعليمة والمدرسين، مؤكدا أنه سيكون هناك أولوية لهم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال قوافل طبية.