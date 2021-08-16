عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

المتشار نادر سعد
المتشار نادر سعد المتحدث بأيم مجلس الوزراء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي من التوسع في تطعيم المواطنين خفض نسب الإصابة والوفيات، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيعمل على أن يكون التطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالعملية التعليمية وأيضا بالنسبة لموظفي الحكومة 

 

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية ” أن المعيار الأول لتقييم الدول خلال هذه الفترة هو عدد من حصلوا على التطعيم ومن حصلوا على اللقاح 5 مليون أي  5% فقط من الشعب مؤكدا أنه قبل نهاية عام 2021 سنعمل على أن تصل النسبة إلى 40% أي 40 مليون مواطن.

 

التطعيم  الزامي 

 

وتابع المستشار نادر سعد أن التطعيم قد يكون الزاميا خلال أي مرحلة، حتى نضمن إستمرار العملية التعليمية .


وأشار سعد إلى أنه من المستهدف أن يكون كل من يدخل الجامعة سواء طالب أو أستاذ، متلقيا للقاح، وأيضا من يدخل المدرسة فوق 18 سنة .

 

 

وأكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن سيكون هناك أولوية قصوى لتطعيم الطلاب، والعاملين بالعملية التعليمة والمدرسين، مؤكدا أنه سيكون هناك أولوية لهم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال قوافل طبية.

مجلس الوزراء رئيس الوزراء العملية التعليمية المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..عبد القادر يقود سموحة لهزيمة المصري..وحجازي يسجل في فوز اتحاد جدة

أخبار الزمالك..الصباحي حكمًا لمواجهة وادي دجلة.. وباسم مرسي خارج حسابات كارتيرون

بايدن: أقف مباشرة وراء الانسحاب من أفغانستان ولن أورث قراري للرئيس القادم

أنا حزين..بايدن: لست نادما على قرار الخروج من أفغانستان.. فيديو

الخارجية الأمريكية: بلينكن تواصل مع الصين وروسيا بشأن أفغانستان

أحمد عبد القادر يقود سموحة للفوز على المصري واقتحام المربع في الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

عندي أوضة في قبري.. فيفي عبده تكشف سر شراء 3 مدافن

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ