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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا حزين..بايدن: لست نادما على قرار الخروج من أفغانستان.. فيديو

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي   جو بايدن ، إنه لن يسمح بإزهاق أرواح المزيد من الأمريكيين في أفغانستان وواشنطن مستمرة في دعم الشعب الأفغاني .

 

وأضاف بايدن في كلمة له، مساء اليوم الاثنين ،: قمت بنشر 6 آلاف جندي في أفغانستان بغرض المساعدة في إخراج الطاقم الدبلوماسي والعاملين معنا من الأجانب حتي يتم خروجهم بسلام من أفغانستان  وقواتنا تعمل على إتمام هذه المهمة بنجاح بالتعاون مع هيئة الطيران المدني .

 


وأوضح بايدن ، أن الهدف في أفغانستان هو منع وقوع اعتداءات إرهابية ، مؤكدا أن واشنطن تسعى لوضع خطة بشأن الانهيار السريع في أفغانستان .


وتابع : لن نواصل القتال بالنيابة عن القوات الافغانية لافتا إلى أن الحزن يتملكه لكنه ليس نادما علي قرار مغادرة أفغانستان .


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وأضاف جو بايدن، في كلمة له، مساء اليوم الاثنين: ذهبنا هناك منذ 20 عاما للقضاء على الإرهابيين، لافتا إلى أننا نجحنا في القضاء على أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.


وأكد الرئيس الأمريكي، أن مصالح أمريكا في افغانستان تتلخص في منع الارهاب، مشيرا إلى أن الارهاب توسع في عدد كبير من دول العالم وموجود في سوريا واليمن وغيرهما.


وتابع جو بايدن، أن الجيش الأمريكي انسحب بداية من مايو 2021 من افغانستان، مستدركا أن  الأمور تطورت في افغانستان اسرع مما نتوقع، وأنفقنا أكثر من تريليون دولار في افغانستان.


أكمل، أنه كان لابد من الاستمرار بالاتفاق حول انسحاب القوات الأمريكي من افغانستان، لافتا إلى أن لدينا كافة السيناريوهات للتعامل مع التطورات في افغانستان.


وأكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أنه من الخطر أن يبقي جنودنا في افغانستان بعد تأسس جيش أفغاني، مضيفا أن الصين وروسيا منافسان لأمريكا في افغانستان.

 

وتابع جو بايدن، أن التهديد الإرهابي لم يعد مقتصرا على افغانستان، متابعا أننا لن نكرر أخطاء أمريكية في افغانستان بحروب لا متناهية.

 

وتعيش أفغانستان حالة من الحرب الشديدة بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، ودعا المجلس الأمن الأطراف في أفغانستان للتفاوض وتشكيل حكومة تتضمن النساء، وفقًا لوسائل إعلام متفرقة.

 

وأكد مجلس الأمن على دعوته للسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، ووقف الأعمال القتالية في أفغانستان.
 

الأمريكيين الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات أفغانستان الإرهاب واشنطن

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