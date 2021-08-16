أخبار التوك شو.. آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية.. والتعليم العالي تكشف عن تفاصيل جديدة حول الجامعات الأهلية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مستشار الرئيس: تلقيح الطلاب والعاملين في الجامعات ضد كورونا

قال محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ،إن الوضع الوبائي العالمي ليس جيدًا فهناك زيادة في أعداد الإصابات وظهور تحورات جديدة لافتاً إلى أن الوضع في مصر مستقر إلى حد ما.

تاج الدين يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية .. فيديو

كشف محمد عوض تاج الدين، الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وأنه يتلقى العلاج وهناك تحسن شديد في حالته الصحية، موضحاً أن مصر من أوائل الدول التي تحدثت عن تداعيات كورونا وما بعدها من مشاكل في القلب والتليف الرئوي وغيره.

مستشار الرئيس: تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية 2021 .. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن هناك زيادة عالمية في حالات الإصابة بكورونا، مؤكدا أن تلك الزيادة حتى للدول التي قامت بتطعيم مواطنيها.

فاروق الباز: أكبر كمية طاقة شمسية بالعالم موجودة فوق الصحراء الغربية.. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية،أن التغير المناخي يعمل على زيادة الحرائق وقلة الامطار، مؤكدا أنه لن يضر دلتا مصر كما تم تداول عدد من الأنباء.



عضو لجنة الإسكان: خلافات النواب أوقفت مناقشة قانون الإيجار القديم.. فيديو

قال المهندس أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قضية “الإيجار القديم” لم يتم طرحها أو مناقشتها خلال الجلسة الأخيرة، ولكن تم طرحها بلجنة الإسكان عام 2015 وكان خاصا بالوحدات التجارية.

أحمد موسى: القوات المسلحة منعت وصول المسلحين من الخارج

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لديها جيش وطني ومنع الدولة من الانهيار، مضيفا أن القوات المسلحة حافظت ومنعت وصول المسلحين من الخارج ومنع تهديد المواطنين.



بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن اللاعب بيرسى تاو كان أحد نجوم نادي صن داونز الجنوب إفريقي عندما كان موسيماني مدربا للنادي .



مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي من التوسع في تطعيم المواطنين خفض نسب الإصابة والوفيات، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيعمل على أن يكون التطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالعملية التعليمية وأيضا بالنسبة لموظفي الحكومة

التعليم العالي تكشف عن تفاصيل جديدة حول الجامعات الأهلية..فيديو



قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة قامت بعمل تطوير مذهل في العملية التعليمية بمصر، مؤكدا أن الدولة عندما أنشأت المجتمعات الجديدة كان البعد الجغرافي فلسفة دولة .