3 مليارات دولار محفظة التعاون بين مصر واليابان..تفاصيل

تحرص مصر علىي الانفتاح بصورة كبيرة علي دول العالم المتقدم للاستفادة بالتكنولوجيا والخبرات المتطورة بما ينعكس علي الاقتصاد القومي وجذب بيئة الاستثمار الأجنبي خصوصا مع دولة اليابان.



وينشر موقع "صدى البلد" أبرز اوجه التعاون بين مصر واليابان في ظل دعم القيادة السياسية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الجانبين.



تبلغ محفظة التعاون بين مصر واليابان في المجال الاقتصادي نحو 3 مليارات دولار علي مدار 67 عاما شملت 14 مشروعا في عدد من القطاعات الاقتصادية " الصحة، التعليم، النقل والمواصلات، السياحة والآثار، التدريب والتعليم الفني".



بحسب مصادر حكومية فإن مصر تبحث حاليا مع الجانب الياباني دعم المرحلة الرابعة من مشروع مترو الانفاق بالاضافة لاستكمال التعاون في مجال مشروع التأمين الصحي الشامل ضمن الاجراءات المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين بالاضافة لتوفير 9 ملايين دولار لدعم معدات طبية لمستشفيات الصدر بالجمهورية، و اتفاق دعم سياسات الطاقة بقيمة 236 مليون دولار.



وتعد أبرز المشروعات بين مصر واليابان عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية " جايكا"، "إنشاء دار الأوبرا المصرية ، كوبري السلام، مستشفى جامعة القاهرة التخصصي للأطفال، مستشفى أبو الريش الياباني"، الخط الرابع لمترو الأنفاق ،المتحف المصري الكبير".



وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان في 2016، تمت مناقشة سبل التعاون بين مصر واليابان في مجالات التعليم والكهرباء والصحة من خلال توقيع اتفاقيات عديدة منها اتفاقية مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم.



وخلال الأسبوع الماضي وقعت مصر مع اليابان اتفاق لزيادة حجم المنحة المقدمة لإنشاء مبنى ملحق للعيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان بـ 19 مليون دولار.



ودعمت اليابان القطاع الصحي بـ 28 مليون دولار لدعم شراء معدات طبية و تعزيز جهود مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالاضافة لتمويل بـ 236 مليون دولار في فبراير الماضي لدعم قطاع الطاقة والموازنة العامة.



ونجحت وكالة التعاون الدولي "جايكا" في تمويل مشروع المتحف المصري الكبير في مصر لـ 800 مليون دولار ، بالاضافة لمشروع انشاء محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 220 ميجاوات، بالاضافة لمشروع تطوير وتوسعة مطار برج العرب الدولي كمرحلة ثانية بقيمة 166.225 مليون دولار في صورة قرض .



كما يدعم التعاون مشروع الشراكة المصرية اليابانية للتعليم في مرحلة الحضانة وصولا لمرحلة التعليم الجامعي وبرامج البحث العلمي وكذلك التعليم الفني، بالاضافة لمشروعات الحد من التلوث الصناعي في مرحلته الثانية والذي يتضمن تدوير المخلفات الصلبة بالقطاعات الصناعية والزراعية بتكلفة 127.8 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوربي للاستثمار و الاتحاد الأوروبي و الحكومة الفنلندية .



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة المسئول الياباني للقاهرة، طالباً نقل تحياته إلى يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني، ومتقدماً بالتهنئة للشعب الياباني الصديق على نجاح طوكيو في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة والقيم العريقة، مؤكداً اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب من العمل المشترك في العديد من المجالات، خاصةً تلك التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالاً للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حالياً في مصر في مختلف القطاعات، أخذاً في الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية في مصر من سمعة طيبة، وخبرة تكنولوجية وجودة صناعية متقدمة.

