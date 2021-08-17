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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

عملتله بلوك مرتين ومسميني كتكت.. هنا الزاهد تكشف أسرارا في حياتها مع أحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، أمس الاثنين، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي حيث كشفت أسرارا جديدة في حياتهم خلال برنامج "في البوكس".


وقالت هنا الزاهد: "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".


أضافت هنا الزاهد: اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

اختتمت هنا الزاهد: تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات ".

 

وأكدت النجمة هنا الزاهد انفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها حيث نفت في تصريحات تلفزيونية حملها.

 

وقالت هنا الزاهد: "الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل".

 

أضافت هنا الزاهد: "بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ وذلك بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

 

 

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

 

 

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة الفنان أحمد حاتم.

 

قصة حب:

وروجت هنا الزاهد لفيلم “قصة حب” الذي يجمعهما معا، وعلقت على الصور، قائلة: “فيلم (قصة حب) دلوقتي على شاهد.. اللي اتفرج على الفيلم يقولي رأيه. ♥️ يارب يكون عجبكوا”.

 

وتفاعل الجمهور معها وعبروا عن اعجابهم بالفيلم، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: “احلى كابل - الفيلم تحفة - كرروا تجربة التمثيل مع بعض”.

وتصدر فيلم قصة حب قائمة الاعمال الاعلى مشاهدة على منصة شاهد vip ، وذلك رغم طرحه فى السينمات منذ عدة سنوات .

 

فيلم قصة حب الذى تصدر قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة عبر منصة شاهد vip، من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، فرح يوسف، وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

 

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

هنا الزاهد احمد فهمي النجم أحمد فهمي الفنانة هنا الزاهد أنفراد صدى البلد زوجها النجم أحمد فهمي

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