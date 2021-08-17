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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القضاء على تشقق القدمين الشديد من مطبخك بأسرع علاجات طبيعية

تشقق الكعبين
تشقق الكعبين

علاج تشقق القدمين الشديد والحصول على قدم أكثر نعومة بمجموعه علاجات طبيعية سريعه تخلصك من التشقق فى لمح البصر .

1-علاج تشقق القدمين الشديد بزيت جوز الهند 

يعمل زيت جوز الهند على منحك قدم  أكثر نعومة في غضون أسابيع قليلة

مكونات

نصف كوب ملح ابسوم
ماء دافئ
حوض القدم
زيت جوز الهند

علاج تشقق القدمين بالخل بـ 4 طرق.. وأشهر الوصفات الأخرى

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طريقة


1-صب الماء الدافئ في حوض القدم واخلطي ملح إبسوم في الماء ويمكن نقع قدميك في الخليط لمدة 15 دقيقة وافرك خلايا الجلد الميتة ثم جففى قدميك بمنشفة ناعمة
2-افركي زيت جوز الهند على قدميك المقشرتين لحبس الرطوبة في الداخل
3-يمكنك تكرار هذا العلاج ثلاث مرات في الأسبوع حتى تصبح قدميك أكثر نعومة.
 

تشقق الكعبين

2- علاج تشقق القدمين الشديد بالشوفان 

دقيق الشوفان غني بخصائص الترطيب التي تعمل على تنعيم البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة والتخلص من تشقق القدمين
 

مكونات


1 ملعقة كبيرة دقيق الشوفان المجفف
5 قطرات من زيت الزيتون


طريقة


1-اخلطي دقيق الشوفان وزيت الزيتون لعمل عجينة سميكة وضع العجينة على قدميك وكعبيك
اتركي المعجون لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء البارد واتركيه حتى يجف بمنشفة ويمكنك القيام بذلك كل ليلة قبل النوم.


3. علاج تشقق القدمين الشديد بصودا الخبز

صودا الخبز لها خصائص مضادة للالتهابات ، مما يجعلها مكونًا ممتازًا لإزالة خلايا الجلد الميتة وتنشيط البشرة.
 

مكونات


3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز
ماء دافئ
وعاء
حجر 


طريقة


1-املأ  وعاء من الماء واسكبي صودا الخبز في دلو من الماء الدافئ واخلطي حتى تذوب صودا الخبز تمامًا
2-انقع قدميك لمدة 15 دقيقة وارفع قدميك من الماء وافركهما بحجر الخفاف واشطف قدميك بالماء النظيف وكررى ذلك  مرتين في الأسبوع


4- علاج تشقق القدمين الشديد  بالليسترين

يعمل الليسترين كمنعم للجلد كما أنه مطهر ينظف بشرتك ويخلصها من الشوائب.

مكونات


1 كوب ليسترين
1 كوب خل أبيض
2 كوب ماء
حوض
حجر 


طريقة


1-اخلطي الليسترين والخل الأبيض والماء
2-نقعى قدميك في الخليط لمدة 10-15 دقيقة وأرفعى قدميك من الحوض وافركيهما بحجر الخفاف
واشطفى قدميك بالماء واتركيها حتى تجف
يمكنك القيام بذلك لمدة 4 أيام أو حتى تنجح في إزالة خلايا الجلد الميتة.



5. زيت شجرة الشاي للكعوب المتشققة

زيت شجرة الشاي فعال في تنظيف البشرة وتنعيمها 

مكونات


6 قطرات من زيت شجرة الشاي
1 ملعقة طعام زيت جوز الهند
زوج من الجوارب


طريقة


1-اخلطي زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند وضعى المزيج على قدميك وكعبيك وقم بالتدليك لمدة 3 دقائق
2-غطي قدميك بالجوارب واتركيها طوال الليل ويمكنك القيام بذلك كل ليلة حتى تلتئم قدميك.

 

المراجع /louettafootandankle

علاجات سريعه لتشقق الكعبين 

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