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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تسجل 2276 إصابة جديدة و23 وفاة بـ كورونا

صدى البلد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 2276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 23 حالة وفاة، و1387 حالة شفاء، أمس الإثنين.

وبحسب موقع الوسط الليبي قال المركز في بيانه المنشور على صفحته بموقع فيسبوك، إنه تسلم 8807 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 6531 عينة، وإيجابية 2276 عينة، بنسبة 25.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

غدا.. رفع حظر التجول في ليبيا

ليبيا تسجل 2360 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 286 ألفا و894 حالة، بينها 74 ألفا و387 نشطة، و208 آلاف و551 شفاء، و3956 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للملقحين ضد الوباء إلى 882 ألفا و844 شخصا.

وكان وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الليبي عادل جمعة أعلن رفع حظر التجول اعتبارا من السبت الماضي
ودعا جمعة  إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد وجه الثلاثاء الماضي تعليمات باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مرجعا ذلك إلى توصية لوزارة الصحة الليبية، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي.

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