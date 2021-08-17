المركز الثالث بالشعبة الأدبية: فرحتي لا توصف.. وأتمنى الالتحاق بالألسن

قالت الطالبة سارة علاء الحاصلة على المركز الثالث بالشعبة الأدبية، بالثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، إنها تلقت خبر النتيجة وهي جالسة بين أسرتها، مشيرة إلى أنها تتمنى دخول كلية الألسن؛ لعشقها للغات بصفة عامة.

وتابعت سارة علاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنها كانت تتلقى دروسا خصوصية في مختلف المواد، مضيفة أن الامتحانات كانت تعتمد على الفهم، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت الطالبة سارة علاء ثالث الثانوية العامة، في تصريحاتها بقناة صدى البلد، أن فرحة أسرتها لا توصف، لافتة إلى أن جميع أفراد الأسرة كانوا في حالة مبهجة، بعد سماع النتيجة.

ومن جانبها قالت الطالبة إيمان سعيد الحاصلة على المركز الثاني بشعبة العلمي علوم، بالثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، إنها ما زالت تستوعب الموقف، مشيرة إلى أنها تلقت نبأ نجاحها من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم.

وأضافت إيمان سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على المركز الثاني، لافتة إلى أنها كانت تأخذ دروسا خصوصية في جميع المواد، منذ بداية الدراسة.

وأشارت خلال تصريحاتها بقناة صدى البلد إلى أن أسرتها تشعر بفرحة عارمة، بعد سماع خبر نجاح ابنتهم، وحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بشعبة العلمي علوم بالثانوية العامة.

وجه الإعلامية عزة مصطفي التهنئة الي الناجحين في الثانوية العامة، مرددا: «استمتعوا بحياتكم سواء المرحلة الحالية أو مرحلة دخول الكليات، مبروك عليكم وعلى اهاليكم».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: «فكرة مقارنة الأبناء بأحد لابد ان تنتهي من قاموس أولياء الأمور .. شجعي أولادك يكونوا افضل وياريت نبطل مقارنة ».

كما وجهت كلاما لمن لم يحالفه الحظ في النجاح هذا العام: «لا تحبط .. الخبطة اللى متموتش تقوي»، مطالبة أولياء الأمور الرفق بأبناء حيث ان النجاح في الحياة ليس له علاقة بالثانوية العامة.



فيما يلي نستعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:-

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.

نسبة الحاصلين على اكثر من 95% اقل عن الأعوام السابقة

الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع

تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة

حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام

النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه

لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات

تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية

كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب