هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير آخر أعمالها ؟..محمد الشرنوبى يجيب

كشف الفنان محمد الشرنوبى في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه ينتظر عرض فيلم الفنار من إنتاج محمد حفظي.

وأوضح محمد الشرنوبى أن العمل يشارك في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مؤكدا أنها انتهت من تصوير مشاهدها بالكامل قبل رحيلها".

ياما فى الجراب يا حاوى :

وكان محمد الشرنوبى قد حضر اليوم مؤتمر مسرحيته الجديدة اما في الجراب ياحاوي" من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم اللامعين مع محمد الشرنوبى يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسئول في " كايرو شو" أن هناك إقبالا لافتا على تذاكر العرض منذ فتحت المكتبة باب الحجز.

مسرحية يا ما في الجراب يا حاوي والذى يشارك فى بطولتها محمد الشرنوبى تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع لـ الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.