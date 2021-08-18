بأكثر من وصفة.. طريقة عمل شوربة الفطر

تعتبر طريقة عمل شوربة الفطر من أشهى انواع الشوربة التي يمكن ان نقوم بتحضيرها في المنزل، ويمكن تحضير شوربة الفطر بطرق مختلفة بدون كريمة، أو بالحليب او الاكتفاء بشرائها جاهزة واتباع طريق التحضير المكتوبة عليه، إليكم أكثر من طريقة عمل شوربة الفطر.

عمل شوربة الفطر

طريقة عمل شوربة الفطر بدون كريمة

مقادير طريقة عمل شوربة الفطر بدون كريمة :

علبة (طازج مقطع شرائح) من الفطر

فصّان (مهروس) من الثوم

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة كبيرة من الزيت

2 ملعقة كبيرة من الدقيق طحين

2 كوب (سائل) من الحليب

مكعب مرق دجاج

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

ربع كوب جبن البارميزان (اختياري)



مقادير طريقة عمل شوربة الفطر بدون كريمة

1- يقلب الثوم بالزيت والزبدة ونضيف المشروم ويقلب حتى يذبل.

2- نضيف الملح والفلفل الأسود، ونضع جانباً نصف الكمية.

3- نضيف بودرة مرق الدجاج والطحين ونقلبهم مع بعضهم البعض جيداً.

4- نضيف الحليب وتحرك المكونات حتى يذوب الطحين أو ممكن نذوب الطحين بالحليب من البداية ونضيفه على المشروم.

5- يخلط الخليط بالخلاط الكهربائي، ثم نرجعه على الطنجرة، ونضيف باقي كمية المشروم.

6- نضيف جبنة البارميزان ونترك شوربة الفطر حتى يغلي.

7- تقدم شوربة الفطر بدون كريمة بجانب خبز التوست أو الباجيت الفرنسي المحمص.

عمل شوربة الفطر



طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب

مقادير طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب :

225 جرام فطر مقطع إلى شرائح رفيعة

1/4 كوب بصل مفروم فرماً ناعماً

كوبان مرق دجاج

1/4 كوب زبدة

ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة دقيق

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

3 أكواب حليب



طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب :

1- في قدر على النار يوضع الفطر مع البصل و مرق الدجاج ثم يغطى القدر و ويترك المزيج على النار لمدة 20 دقيقة .

2- في قدر صغير على نار متوسطة يتم تذويب الزبدة ثم يضاف الدقيق و الملح و البهارات .

3- يتم سكب الحليب تدريجياً وتطهى المكونات ليصبح المزيج ثخيناً مع التحريك المستمر .

4- يتم طب مزيج الفطر فوق قدر الثاني و ويحرك جيداً ثم قدمي شوربة الفطر بالحليب فوراً .

عمل شوربة الفطر



طريقة عمل شوربة الفطر الجاهزة

مقادير طريقة عمل شوربة الفطر الجاهزة :

ربع كوب كريمة لباني

كوب ونصف مرقة دجاج

حبة صغيرة بصل

بقدونس

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسود

7 رؤوس فطر مقطعة شرائح

3 ملاعق كبيرة من الدقيق

كوب حليب كبير كامل الدسم



طريقة عمل شوربة الفطر الجاهزة :

1- ضعى الزبدة فى وعاء متوسط الحجم على نار متوسطة.

2- يضاف البصل إلى الزبدة و يقلب جيدا حتى يصبح شفافا، ثم ضعى المشروم بعد أن يفرم، و يقلب من 6 لـ 8 دقائق الى ان يصبح لونه بني فاتح.

3- ضعي الدقيق، الملح والفلفل ويقلب لمدة دقيقة فقط، و بالتدريج ، ثم يضاف المرق وكوب الحليب كامل الدسم، وتترك شوربة الفطر الجاهزة حتى تغلي ثم يتم خفق النار وتترك من 2 إلى 3 دقيقة، ثم يضاف ربع كوب كريمة لبانى.

4- يضاف شرائح المشروم والبقدونس ثم تقدم شوربة الفطر الجاهزة.



طريقة عمل شوربة الفطر المجفف

مقادير طريقة عمل شوربة الفطر المجفف :

25 - 30 غراما من بفطر البورتشيني الإيطالي المجفف

- 50 غراما من الزبدة

- بصلة واحدة مفرومة ناعمًا

- فص ثوم مشرح

- ملعقة زعتر مجفف

- 400 غرام من الفطر البري

- 850 غراما من مرق الخضراوات

- 200 ملغ من الكريم الطازج

- 4 شرائح من الخبز مقطعة إلى مكعبات



طريقة عمل شوربة الفطر المجفف :

1- ينقع الفطر المجفف في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك يقطع الفطر وتوضع الزبدة في المقلاة ثم يقلى البصل والثوم والزعتر لمدة خمس دقائق حتى يذبل الخليط.

2- يوضع ماء الفطر جانبا، ثم يضاف الفطر إلى البصل والثوم المقلي، ويقلى الخليط معا لمدة 5 دقائق أخرى، ويضاف ماء الفطر ومرق الخضراوات ويترك الخليط يغلي لمدة 20 دقيقة.

3- يضاف الكريم الطازج ويترك على نار هادئة لعدة دقائق، ثم يوضع كل المزيج في الخلاط لتنعيمه ثم في المصفاة للحصول على أفضل صلصة فطر حتى تصبح الشوربة جاهزة.

4- تغلي بقية الزبدة لقلي مكعبات الخبز حتى تحمر ثم يصفى من الزيت ويتم تجفيفها بورق المطبخ أو فوطة خاصة.

5- تسكب شوربة الفطر المجفف، ويضاف إليها مكعبات الخبز، ويمكن تزيين الشوربة ببعض البقدونس المفروم.

عمل شوربة الفطر

شوربة الفطر الصحية



مقادير طريقة عمل شوربة الفطر الصحية :

225 جرام فطر مقطع إلى شرائح رفيعة

1/4 كوب بصل مفروم فرماً ناعماً

كوبان مرق دجاج

1/4 كوب زبدة

ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة دقيق

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

3 أكواب حليب



طريقة عمل شوربة الفطر الصحية :

1- في قدر على النار يوضع الفطر مع البصل و مرق الدجاج ثم يغطى القدر و ويترك المزيج على النار لمدة 20 دقيقة .

2- في قدر صغير على نار متوسطة يتم تذويب الزبدة ثم يضاف الدقيق و الملح و البهارات .

3- يتم سكب الحليب تدريجياً وتطهى المكونات ليصبح المزيج ثخيناً مع التحريك المستمر .

4- يتم طب شوربة الفطر الصحية فوق قدر الثاني و ويحرك جيداً ثم قدمي شوربة الفطر فوراً .

عمل شوربة الفطر



شوربة الفطر بالدجاج



مقادير طريقة عمل شوربة الفطر بالدجاج :

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ملعقة كبيرة من زيت زيتون

500 جرام من صدر دجاج مقطّع إلى مكعبات

300 جرام فطر مقطّع إلى شرائح

فص ثوم مهروس

حبة بصل أخضر مفروم

ملعقتان كبيرتان من الدقيق

4 أكواب من مرقة الدجاج

ملح بحسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ثلاث اربع كوب من كريمة الطبخ



طريقة عمل شوربة الفطر بالدجاج :

1- في قدر، حمّي الزبدة مع الزيت على حرارة متوسّطة.

2- يضاف البصل والثوم وقلّبي حتى يذبلا.

3- يضاف الدجاج ويقلب من وقت إلى آخر حتى ينضج.

4- يوضع الفطر ويترك القدر على النار حتى يطرى الفطر.

5- يوضع الدقيق ثمّ نقوم بوضع المرقة.

6- عندما يغلي المزيج، نقوم بتغطية القدر ونقوم بتهدئة النار.

7- يترك المزيج على النار حوالي 15 دقيقة.

8- نقوم يتنكيه شوربة الفطر بالدجاج بالملح والفلفل الأسود ثمّ تسكب الكريمة.

9- تقلب شوربة الفطر بالدجاج حوالي دقيقتين ثمّ يرفع القدر عن النار وتقدم شوربة الفطر ساخنة.



**مصدر الخبر موقع | cookpad