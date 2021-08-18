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رئيس التحرير
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فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

الفنان هاني سلامة
الفنان هاني سلامة

تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعث العديد من النجوم والمشاهير رسائل دعم وتهنئة  إلي طلاب الثانوية العامة ومن أبرزهم مطرب المهرجانات عمر كمال الذي قدم رسالته بطريقة ساخرة مفاداها أن مجموع الثانوية العامة ليس هو معيار النجار ولكن المعاير الاهم حسب وجهة نظرة هو حصد كمية كبيرة من المال معلق: الشاطر اللي يجيب فلوس .

رسائل دعم من النجوم لطلاب الثانوية 

لم يكن مطرب المهرجات عمر كمال هو الوحيد الذي تحدث عن نتيجة الثانوية العامة على صفحتة عبر موقع الفيسبوك وهناك عدد كبير من النجوم بعثوا بالعديد من الرسائل الداعمة للطلاب الذين لم يوفقوا هذا العام بمجموع كبير يمكنهم من دخلول كليات القمة ومن ابرز هؤلاء النجوم الفنان هاني سلامة وسامح حسين وعلي ربيع وشريف مدكور وغيرهم.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا 
https://natega.elbalad.news/?fbclid=IwAR3qLKExH0jAU4LAibXlOj-3E4H7YQpb3SrlwWf8WYyH3Ct4w5cPNZMWrqg

 

يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما كتب على مواقع التواصل والصفحات الالكترونية عن اوائل الثانوية العامة 2021 ، وكل ما تم تداوله عن تسريب الدرجات وتسريبات عن الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. . خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة من خلال الفيديوجراف التالي:

النجوم الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة رسائل فلوس

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