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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. تمريض عين شمس تواصل اختبارات القدرات "الخميس"

كلية التمريض جامعة
كلية التمريض جامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2021 بدأت الطلاب يبحثون عن تفاصيله بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وفي هذا الاطار قالت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية تمريض جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض غدا الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.

وأكد الدكتورة سحر موسى عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أنه في اطار تنسيق الجامعات 2021، تواصل الكلية اختبارات القدرات ( تنسيق الجامعات 2021 )  ٣ أيام أسبوعيا، وهم ( الاحد  الثلاثاء الخميس) مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة ، منوها بأنه يمكن للطلاب تسديد رسوم اختبارات القدرات في نفس يوم الاختبار بالكلية.

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وأشارت الدكتورة سحرموسى إلى تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية  لاختبارات القدرات بنجاح مع تحقيق أقصى درجات العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلاب خلال أثناء الاختبارات.

 

وأكدت الدكتورة سحر عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدى البلد، أن الكلية سوف تواصل اختبارات القدرات ( تنسيق الجامعات 2021 ) 3 أيام أسبوعيا، وتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ، منوهة إلى أنه يمكن للطلاب تسديد رسوم اختبارات القدرات في نفس يوم الاختبار بالكلية  


الجدير بالذكر استقبلت اليوم أ.د. سحر سليمان عميد كلية التمريض جامعة عين شمس و أ.د. سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب،  لجنة رفيعة المستوى من المجلس الأعلى للجامعات ضمت كل من د. مخلص عميد كلية التربية النوعية السابق بجامعة القاهرة و أ.رضوى بدر و أ.ليلى زكريا .


وتم إجراء جولة تفقدية  داخل كلية التمريض لمتابعة سير اختبارات القدرات .وذلك من خلال لجان المقابلات الشخصية ولجان  الاختبارات التحريرية وكنترول اختبارات القدرات.


حيث ان الكليه تنفذ حزمة من الإجراءات الوقائية المشددة المتضمنه كافة الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب المتقدمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال اختبارات القدرات ، وذلك فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية  لاختبارات القدرات بنجاح مع تحقيق أقصى درجات العدالة و الحيادية والشفافية و الأمان للطلاب خلال أثناء الأختبارات.


يذكر أنه لأول مرة تدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض هذا العام ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبارات القدرات وفقاً للقواعد والشروط المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات. 
وتستقبل كلية التمريض جامعة عين شمس الطلاب الراغبين في الالتحاق بها من محافظات القاهرة والقليوبية ( غرب شبرا- القناطر الخيرية -شبين القناطر -  شرق شبرا الخيمة - الخانكة- قليوب- العبور- الخصوص).

جامعة عين شمس كلية تمريض عميدة كلية تمريض عين شمس تنسيق الجامعات 2021

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