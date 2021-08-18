تنسيق الجامعات 2021.. تمريض عين شمس تواصل اختبارات القدرات "الخميس"

تنسيق الجامعات 2021 بدأت الطلاب يبحثون عن تفاصيله بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وفي هذا الاطار قالت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية تمريض جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض غدا الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.
وأكد الدكتورة سحر موسى عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أنه في اطار تنسيق الجامعات 2021، تواصل الكلية اختبارات القدرات ( تنسيق الجامعات 2021 ) ٣ أيام أسبوعيا، وهم ( الاحد الثلاثاء الخميس) مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة ، منوها بأنه يمكن للطلاب تسديد رسوم اختبارات القدرات في نفس يوم الاختبار بالكلية.
وأشارت الدكتورة سحرموسى إلى تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية لاختبارات القدرات بنجاح مع تحقيق أقصى درجات العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلاب خلال أثناء الاختبارات.
وأكدت الدكتورة سحر عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدى البلد، أن الكلية سوف تواصل اختبارات القدرات ( تنسيق الجامعات 2021 ) 3 أيام أسبوعيا، وتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ، منوهة إلى أنه يمكن للطلاب تسديد رسوم اختبارات القدرات في نفس يوم الاختبار بالكلية
الجدير بالذكر استقبلت اليوم أ.د. سحر سليمان عميد كلية التمريض جامعة عين شمس و أ.د. سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، لجنة رفيعة المستوى من المجلس الأعلى للجامعات ضمت كل من د. مخلص عميد كلية التربية النوعية السابق بجامعة القاهرة و أ.رضوى بدر و أ.ليلى زكريا .
وتم إجراء جولة تفقدية داخل كلية التمريض لمتابعة سير اختبارات القدرات .وذلك من خلال لجان المقابلات الشخصية ولجان الاختبارات التحريرية وكنترول اختبارات القدرات.
حيث ان الكليه تنفذ حزمة من الإجراءات الوقائية المشددة المتضمنه كافة الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب المتقدمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال اختبارات القدرات ، وذلك فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية لاختبارات القدرات بنجاح مع تحقيق أقصى درجات العدالة و الحيادية والشفافية و الأمان للطلاب خلال أثناء الأختبارات.
يذكر أنه لأول مرة تدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض هذا العام ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبارات القدرات وفقاً للقواعد والشروط المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وتستقبل كلية التمريض جامعة عين شمس الطلاب الراغبين في الالتحاق بها من محافظات القاهرة والقليوبية ( غرب شبرا- القناطر الخيرية -شبين القناطر - شرق شبرا الخيمة - الخانكة- قليوب- العبور- الخصوص).