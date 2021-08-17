عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحول تاريخي..ماستركارد تعلن نهاية استخدام بطاقات الدفع الممغنطة

صدى البلد

أعلنت شركة "ماستركارد" الأمريكية للخدمات المالية متعددة الجنسيات أنها بصدد التوقف عن إصدار البطاقات ذات الشريط الممغنط.

وبحسب "بي بي سي"، قالت ماستركارد إنه بحلول عام 2033، لن يكون لأي من بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بها قطاعًا ممغنطاً، حيث ستتمكن البنوك في العديد من المناطق بما في ذلك أوروبا من إصدار البطاقات الخالية من الشريط اعتبارًا من عام 2024.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن بريطانيا اتجهت إلى استخدام الشريحة والرقم السري بجميع مدفوعات البطاقات في عام 2006، ولكن في الولايات المتحدة، لا تزال بعض أنظمة الشريط الممغنط قيد الاستخدام.

بينها صرف المعاشات وخدمات بطاقات التموين.. 90 خدمة على منصة مصر الرقمية

شاهد .. قوافل الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

وقالت ماستركارد إن البطاقات ذات الرقاقة "الشريحة" والرقم السري والبطاقات الحيوية الجديدة التي تستخدم بصمات الأصابع توفر أمانًا أكبر.

وتدعي الشركة أنها أول شبكة دفع تتخلص تدريجياً من التكنولوجيا التي باتت قديمة الآن.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"بي بي سي" إن مستوى القبول العالمي للرقاقة والرقم السري جعل الوقت مناسبًا لبدء التخلص التدريجي من الشريط المغناطيسي.

يتمثل الإلغاء التدريجي البطيء في ترك ما تسميه الشركة "طريقاً طويلاً" للشركات التي تقبل المدفوعات لتنتقل إلى نظام الشريحة والرقم السري.

بدأ استخدام الشريط المغناطيسي أو الممغنط في الستينيات كمشروع لشركة IBM لإنشاء بطاقات هوية لموظفي وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه".

وكان لدى فوريست باري، أحد مهندسيها، فكرة لصق المعلومات المشفرة على شريط مغناطيسي على بطاقة بلاستيكية، لكنه كان يكافح من أجل ضم الاثنين معًا.

كانت زوجته دوروثيا باري هي التي خطرت لها فكرة استخدام الحرارة لربط الشريط بالبطاقة، في البداية بالمكواة التي كانت تستخدمها في ذلك الوقت.

لكن ماستركارد تقول إن وباء كورونا سلط الضوء على الرغبة في استخدام طرق مختلفة للدفع، عن طريق نقل اختراع باري إلى كتب التاريخ.

وزادت المدفوعات غير التلامسية التي يمكن إجراؤها باستخدام البطاقة أو الهاتف الذكي بأكثر من مليار في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويستمر التجريب في أنظمة الدفع البيومترية - من الأنظمة التي تتيح الدفع باستخدام التعرف على الوجوه إلى الماسحات الضوئية لراحة اليد.

ماستركارد الشريط الممغنط الشريط المغناطيسي بريطانيا الولايات المتحدة كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| أسباب التعادل مع طلائع الجيش.. الهاني سليمان يكشف حقيقة مفاوضات المارد الأحمر.. نبيل الحلفاوي: صراع الدوري كسباق الفروسية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا توجد غرامة للرائحة الكريهة داخل السيارة

خطة النواب تضع روشتة للنهوض بالبورصة وتطوير سوق المال

أمريكا وبريطانيا تتفقان على عقد قمة افتراضية لمجموعة السبع بشأن أفغانستان

خبير أسواق المال: 4 محاور لتطوير أداء سوق المال لدعم الاقتصاد الوطني

الأول علمي رياضة: مكنتش بذاكر 24 ساعة .. وهدخل هندسة بترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

العثور على أشلاء بشرية لأفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية أثناء إقلاعها من كابول

انتحار طالبة وتسمم أخرى عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ