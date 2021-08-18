وظيفة الأحلام.. مَدرسة تطلب مُعلما لـ3 تلاميذ فقط بأجر مُغري

أعلنت المدرسة الابتدائية في جزيرة فير ايسل البريطانية، حاجتها لشغل وظيفة “مدرس أول” توصف بـ"وظيفة الأحلام"؛ نظرا لمتطلباتها وأجرها غير المسبوق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتبر جزيرة فير ايسل، الأقل سكانا على الإطلاق، حيث تضم 60 فردا فقط يعيشون على أرضها.

وبحسب الصحيفة، يصف البعض تلك الوظيفة، بالنادرة من نوعها؛ حيث سينضم المدرس إلى 2 آخرين، كإجمالي عدد طاقم التدريس في المدرسة، والأغرب أن المدرسة تضم 3 تلاميذ فقط.

جاءت تفاصيل الوظيفة مغرية إلى حد كبير، حيث سيعمل المدرس 35 ساعة في الأسبوع، ويتلقى أجرا يقارب الـ59 ألف جنيه إسترليني في العام؛ بهدف تشجيع المواطنين على الإقبال على العمل في الجزر النائية.

وتقع جزيرة فير- التي يملكها الصندوق الوطني الاسكتلندي- على بعد حوالي 25 ميلا إلى الجنوب من البر الرئيسي لمدينة شيتلاند، وقرابة الـ25 ميلا إلى شمال نورث رونالدساي في أوركيني.

ويصل الناس إلى الجزيرة بصعوبة، عن طريق رحلة بـ"عبارة بحرية"، مدتها ساعتين ونصف الساعة، أو رحلة جوية تستغرق 25 دقيقة.

وتقول سوزانا بارنابي، من مجلس آباء المدرسة، إنه من غير المستغرب أن يمنح المتقدم للوظيفة، مبلغ مالي؛ لمجرد حضوره المقابلة الشخصية، نظرا لبعد المسافة ومشقة السفر، كما أنني أشجع الناس على الذهاب للعمل في الجزر البعيدة، والتي تعتبر فرصة رائعة للاستمتاع بالراحة والهواء النقي والخدمات الذكية.

وتعرف الجزيرة- التي تبلغ مساحتها 3 أميال مربعة- بجمال طبيعتها وهدوئها وانتشار المساحات الخضراء بها وكثرة تواجد طيور البحر النادرة.