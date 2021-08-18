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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صاحبة المركز الرابع مكرر أدبي: لم أر انطباع عائلتي لحظة إعلان النتيجة..فيديو

أوائل الثانوية العامة
أوائل الثانوية العامة

قالت ديليسيا أنيس، الحاصلة على المركز الرابع مكرر لشعبة الأدبي، إنني لم أر انطباع عائلتي عند لحظة إعلان النتيجة، مؤكدة أنني كنت في اختبار القدرات لكلية الإعلام.

 

وأضافت ديليسيا أنيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، "افتكرت بابا كان بيهزر لما قالي انني حصلت على المركز الرابع على الجمهورية".

 

وتابعت ديليسيا أنيس، “اتحكالي إن أمي عيطت، والعمارة سِمعت الزغاريط والفرح”.

 

وأشارت ديليسيا أنيس إلى "أنني كنت حريصة منذ بداية العام على المراجعات؛ حتى أكون مستعدة لأى سؤال، مؤكدة أنني لجأت لبعض الوقت للدروس الخاصة، على الرغم من كورونا، فأنا لست من أنصار الأونلاين".
 

تهنئة وزير التعليم لأوائل الثانوية

 

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، بنجاح  فترة الامتحانات، قائلا:" الطلاب وأولياء الأمور اجتهدوا كثيرا".

 

وأضاف طارق شوقي  في تصريحات تليفزيونية ، أن  التغيير في أي ثقافة يأخذ وقت ولكن اليوم كان يوما مهما وعبرنا حاجز من الخوف والقلق ويدفعنا لسنوات تعليمية أفضل".

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وأضاف طارق شوقي: "تعمدت تواجد وزير التعليم العالي معي في مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة للحديث عن التنسيق  والمرحلة الأولى من التنسيق ستكون 88 % في شعبة علمي علوم و80 % في شعبة علمي رياضة و65 % في الشعبة الأدبية".

 

وتابع طارق شوقي :"  دليل النجاح ليس الرقم الكبير في نتائج الامتحانات ولكن دليل  النجاح هو تعرف الطلاب على مستواه من الفهم والتحصيل".

الثانوية العامة التربية والتعليم وزير التعليم ديليسيا انيس شعبة الأدبي

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