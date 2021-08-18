تعرف على أبرز الأحداث داخل محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة

نستعرض عبر منصة "صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الثلاثاء.

فقد قال الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان بأن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لإجراء اختبارات القدرات بالكلية بلغ نحو 350 طالباً وطالبة حتى الآن.

بينما أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن اعتماد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة كأول مركز تدريب معتمد على مستوى إقليم جنوب الصعيد ليكون متخصصا في التدريبات الإدارية واللغات والحاسب الآلي .

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وكان قد قال والد الطالب محمد هانى الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمى رياضة بمدرسة السلام أكاديمى للغات بأسوان بأنه كان يتوقع لابنه الحصول على مركز ضمن أوائل الجمهورية، ولكن عندما لم يتصل به الوزير كما هو معتاد فى السنوات الماضية فقد الأمل ولم يكن يعلم ان الوزارة غيرت نهجها وستعلن فى مؤتمر صحفى أسماء أوائل الجمهورية.

فيما أشارت جدة الطالب لوالده الذي قضى عندها السنة الدراسية لظروف سفر والده ووالدته أنه فور سماعهم للخبر صلى الأب ركعتين شكر لحصول محمد على مركز ضمن أوائل الجمهورية.

وفور ورود بلاغ للواء أشرف عطية محافظ أسوان من غرفة عمليات المحافظة بشأن رصد المسطحات المائية لبقعة سولار بمجرى نهر النيل مجهولة المصدر بطول 1.5 كم وبعرض 50 مترا في المسافة الممتدة من أمام مقر المسطحات المائية وحتى موقف الأقاليم .

فقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بوقف تشغيل مرشحات المياه ببهاريف وأبو الريش لحين قيام الجهات المختصة وهى البيئة وحماية النيل والمسطحات بتفتيت بقعة السولار وشفطها ، وخاصة في ظل شدة أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة .



وفور إعلان نتائج الثانوية العامة قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالاتصال التليفونى بالأوائل من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية لتهنئتهم على تفوقهم الدراسى حيث حصل الطالب محمد هانى أحمد محمد بمدرسة السلام أكاديمي على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة ، كما حصل الطالب عبد الله أيمن محمد سمير بمدرسة أحمد طه حسين على المركز الرابع مكرر بمجموع 400 درجة.

وقدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى القلبية للطالبين لرفعهم اسم أسوان عالياً وسط أوائل الثانوية العامة لأول مرة تاريخها ليكون طالبين من الأوائل حيث كان أخر طالبة من أسوان قد حصلت على الأول مكرر في عام 2016 وهى أسماء عبد الله محمود .

كما قدم المحافظ التهنئة لأولياء أمور الطالبين وسط فرحة أسرهم بهذا التفوق العلمي ، موجهاً الشكر لهم على دعمهم ودورهم البناء في تقلد أبناءهم هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية وهو الذى سيكون موضع تقدير واهتمام حيث سيتم تكريمهم بالشكل اللائق من المحافظة .



فيما حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، بجانب اللواء عاطف عبد الرحمن الأمين العام لمجلس الوزراء ، بالإضافة إلى المحافظين حيث تناول الاجتماع سبل وآليات تنفيذ هذه الحملات لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا والعمل على نشر الوعى المجتمعي للحماية من مخاطرها على صحة المواطنين ، علاوة على تداعياتها الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات تطعيم لقاحات الحماية من فيروس كورونا .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه في ظل توافر الكميات الكافية من اللقاحات مع أجهزة التسجيل من التابلت واللاب توب سيتم زيادة عدد الفرق المتحركة من 8 إلى 21 فرقة بالحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية ، بالإضافة إلى 10 مراكز ثابتة بالمدن والمراكز ، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات .



وأجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة ميدانية مسائية أستدعى خلالها المسئولين لمتابعة معدلات بتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

وقاد اللواء أشرف عطية حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات علي خط التنظيم داخل السوق السياحي، وأيضاً أسواق الحارث والشواربي مع مصادرة أي بضائع تم وضعها بشكل مخالف لصالح دور الرعاية الإجتماعية ، موجهاً مسئولي الشركة المسئولة عن تطوير السوق السياحى القديم بتنفيذ كرفانات كنقاط ثابتة شرطية لتأمينه، مع تحقيق السيطرة الكاملة عليه بمنع دخول أى باعة جائلين بعد نقلهم للسويقات البديلة.

هذا وكانت قد عمت مظاهر الفرحة منزل عبد الله أيمن الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضة" في مركز ومدينة أسوان بمجموع درجات 400 درجة .

وقال عبد الله أيمن بأنه لم يشاهد مؤتمر إعلان أوائل الثانوية العامة، وأن والدته هي التى تابعت المؤتمر، وأبلغته بحصوله على المركز الرابع مكرر، وأنه يحمد الله على هذا التفوق، والذى جاء نتيجة الإستعانة بالله ، وبفضل مساندة وتشجيع والديه .