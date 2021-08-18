حيل تتبعها حديقة الحيوان للإمساك بـ قرود حدائق الأهرام

كشف محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، تفاصيل انتشار بعض القرود في منطقة حدائق الأهرام.



وقال محمد رجائي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" تلك النوعية من الحوادث تكررت أكثر من مرة، وهناك اتجاه غريب لدى بعض المواطنين لتربية الحيوانات البرية غير المستأنسة في المنازل وهذا سلوك خاطئ ".

وأضاف محمد رجائي :" تربية الحيوانات البرية في المنزل يسبب حالة من الخوف والذعر في المنطقة السكنية"، مضيفا: "هناك قوانين تنظم تربية الحيوانات".

وتابع محمد رجائي:" ممنوع تربية الحيوانات البرية في المنازل و تربيتها في المنزل أمر مخالف للقانون ".

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وأكمل محمد رجائي: “ تلقينا بلاغاً من رئاسة حي حدائق الأهرام وتمت الاستعانة بأطباء حديقة الحيوان للإمساك بالقرود بطريقة لا تشكل خطراً عليهم، وتم تجهيز أفخاخ للامساك بالقرود كما تم وضع مخدر في الطعام الذي يتم وضعه للقرود ”.