مدرب البطلة الأولمبية فريال أشرف: تكريم الرئيس السيسي دفعة قوية لنا |فيديو

قال هاني قشطة مدرب اللاعبة فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في أوليمبياد طوكيو، إن تكريم الرئيس السيسي دفعة قوية لنا، مؤكدا أنها تعمل على مزيد من التقدم والعمل على النجاح.

وأضاف هاني قشطة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أننا سنبذل أقصى جهد لتشريف مصر على مدار البطولات العالمية والاوليمبية القادمة

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مصر تعد واحدة من أعظم الدول فى رياضة الكاراتيه

وتابع هاني قشطة، أن مصر تعد واحدة من أعظم الدول فى رياضة الكاراتيه، مؤكدا أنه يجب الاهتمام بالرياضة الفردية.

وأشار قشطة إلى أن، هناك أبطالا مصريين يستحقون التقدير والاحترام، مؤكدا أنه نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضيين.