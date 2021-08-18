إياتا: قطاع الطيران شهد انخفاضا للمسافرين في 2020 لم يحدث منذ 70 سنة

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن إجمالي الإيرادات العالمية للركاب تراجع بنسبة 69% إلى 189 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بسبب الجائحة الوبائية، - جاء ذلك في تقريرالإياتا السنوي الصادر عن عام 2020 تحت عنوان “إحصاءات النقل الجوي العالمية (​WATS)”.

وأوضح إياتا، أن صافي الخسائر تراجع إلى 126.4 مليار دولار أمريكي بالمُجمل، قابل ذلك أيضاً تراجع إجمالي الطلب على السفر الجوي بنسبة 65.9% على أساس سنوي، وبالمقارنة بالعام السابق فإنه تراجع بنسبة 75.9%.

واعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، انخفاض أعداد المسافرين جواً خلال عام 2020، بأنه كان الأضخم من نوعه على الإطلاق منذ بدء تسجيل إيرادات الركاب لكل كيلومتر في عام 1950، مُشيرا إلى أن مستويات الربط الجوي بين دول العالم تراجعت لأكثر من النصف خلال عام 2020، مع تسجيل هبوط كبير للغاية في نشاط بعض الممرات الجوية التي تصل بين مختلف المطارات عند بداية الأزمة، مع تناقص بأكثر من 60% على أساس سنوي في أبريل لعام 2020

وأشار إلى أن هناك نحو 1.8 مليار شخص سافروا جواً في عام 2020 بانخفاض بنسبة 60.2% عن رقم 4.5 مليار شخص المُسجل عام 2019، وأن إجمالي انخفاض الطلب المحلي على السفر وصل إلى نسبة 48.8% بالمقارنة مع عام 2019.