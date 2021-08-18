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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يعتبر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أكبر إحراج في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب: الانسحاب الأمريكي
ترامب: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أكبر إحراج لواشنطن

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الطريقة التي انسحبت بها القوات الأمريكية من أفغانستان، معتبرا أنها “أكبر إحراج للولايات المتحدة في تاريخها”.

 

وقال ترامب، خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الانسحاب من أفغانستان أمر رائع، لكن "لم يتعامل أحد مع الانسحاب بشكل أسوأ من جو بايدن".

 

ودافع ترامب عن رؤيته حول الانسحاب من أفغانستان، قائلا إنه كان سيخرج الأمريكيين والمعدات من هذا البلد، قبل إجلاء الجنود الأمريكيين، وإنه كان لديه اتفاق مع حركة طالبان يحظى بتأييد.

 

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وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن الانسحاب الفاشل لـ"بايدن" من أفغانستان، هو أكبر إحراج للولايات المتحدة، وسيؤثر على العلاقات الأمريكية لسنوات قادمة.

 

كما انتقد ترامب، الرئيس الأسبق جورج بوش؛ بسبب إرساله قوات أمريكية إلى الشرق الأوسط، معتبرا أنه "كان القرار الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة".

 

وسادت حالة من الفوضى في مطار كابول الدولي، يوم الإثنين، حيث حاول السكان الفرار؛ بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، مع تسارع عمليات مغادرة القوات الأمريكية.

 

وأعلن الجيش الأمريكي، التحقيق في حادث سقوط عدة أشخاص من طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 فوق مطار كابول، خلال عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية، بعد سيطرة طالبان على البلاد.

 

وقالت القوات الجوية الأمريكية، إنها تحقق في الملابسات المحيطة بالعثور على أشلاء بشرية، في تجويف عجلات طائرة عسكرة أقلعت من كابول، بعد فوضى بالمطار بسبب سيطرة حركة طالبان على المدينة.

 

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعهد بإعادة القوات الأمريكية من أفغانستان، وتوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان في هذا الشأن عندما كان بمنصبه، والذي بموجبه تم تحديد 1 مايو 2021 موعدا نهائيا للانسحاب الأمريكي.

 

وقال ترامب إنه هدد زعيم طالبان إذا تعرض أي أمريكي للأذى؛ "فسوف نضرب بقوة لم تتعرض لها أي دولة من قبل".

 

وفي وقت سابق، طالب ترامب ،الرئيس جو بايدن، بالاستقالة من منصبه بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

 

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تحمله مسؤولية قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأنه ليس نادما على القرار.

 

وقال بايدن في كلمة ألقاها بشأن آخر المستجدات التي تجري في أفغانستان: "أقف مباشرة وراء قرار الانسحاب من أفغانستان، وأمرت بنشر 6 آلاف جندي لتأمين عمليات إجلاء رعايانا من هناك".

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