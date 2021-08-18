بالصور.. مروة الأزلى تفاجئ جمهورها بوجهها الحقيقي

شاركت الفنانة الشابة مروة الازلى متابعيها صورة لها من إجازتها الصيفية وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مروة الازلى بإطلالة جريئة على شاطئ البحر وبوجه خال تماما من المساحيق، لتكشف عن انتشار النمش بوجهها، وعلقت "كنت مخبيه عليكو ان عندي نمش بس الشمس بينته 😂 ☀️☀️☀️"



وشاركت مروة الأزلي في دراما رمضان بمسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.